أخبار اليمن : 152 خرقاً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعة

152 خرقاً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعةارتكبت قوى العدوان 152 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن من بين الخروقات أربعة خروق بإلقاء طيران تجسسي قنابل على الدريهمي وتحليق 11 طائرة تجسسية في أجواء كيلو 16 والفازة والجبلية والجاح والتحيتا.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت أيضاً 20 خرقًا بقصف مدفعي و120 خرقًا بالأعيرة النارية المختلفة.