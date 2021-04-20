الصحة العالمية : نشهد معدلات إصابة مرتفعة بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - وخلال مؤتمر صحفى بـ جنيف، قالت المديرة الفنية لـ برنامج الطوارئ بالمنظمة، ماريا فان كيرخوف : "نشهد معدلات متزايدة للعدوى فى جميع الفئات العمرية"، مضيفة: أنه تم تسجيل 5.2 مليون حالة إصابة خلال الأسبوع الماضى وهى أعلى زيادة خلال أسبوع منذ بدء الجائحة.
وتابعت عالمة الأوبئة الكبيرة بمنظمة الصحة العالمية: "نشهد تحولا عمريا طفيفا فى بعض الدول سببه الاختلاط الاجتماعى".
وفى سياق متصل، شدد المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أن "عدد الإصابات بفيروس كورونا يواصل الارتفاع للأسبوع الثامن على التوالى"، معربا عن قلقه بشأن سرعة انتشار الوباء بين من تتراوح أعمارهم بين 25 عاما و59 عاما.
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