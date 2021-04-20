إعلان النتائج برقم الهوية نظام نور ولي الأمر 1442 استخراج شهادات الفصل الثاني Results

ينتظر أولياء الأمور والطلاب والطالبات بمراحل التعليم عام إعلان النتائج برقم الهوية عبر نظام نور ولي الأمر 1442 لاستخراج نتائج الطلاب والاستعلام عنها برقم الهوية ورمز التحقق فقط من الحساب الشخصي لولي الأمر بتعبئة رقم السجل المدني عبر موقع نور إشعارات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1442هـ، وذلك بعد أن تم الإعلان رسمياً من جانب المدارس الابتدائية بالمملكة العربية السعودية عن اعتماد ورفع نتائج الطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي عبر برنامج نور المركزي، حيث يستطيع ولي الأمر الآن الدخول إلى نظام نور ولي الأمر وتعبئة البيانات المطلوبة للدخول واستخراج نتائج الطلاب والطالبات أو استخراج شهادات الفصل الثاني للأبناء من نظام نور 1442.

إعلان النتائج برقم الهوية 1442

يتم الإعلان عن نتائج الطلاب والطالبات عبر نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق noor results فور الانتهاء من الفترة المحددة للاختبارات النهائية لكافة المراحل الدراسية “الابتدائية – المتوسطة – الثانوية”، والانتهاء من رصد الدرجات وتدقيقها لكافة الطلاب والطالبات، ثم رفعها مباشرةً على نظام نور لنتائج الطلاب المركزي 1442.

وبعد الانتهاء من كافة الخطوات السابقة، يتم إعلان نتائج الطلاب برقم الهوية فقط ورمز التحقق عبر موقع نور إشعارات الطلاب التابع لوزارة التعليم عام، الذي يتم الدخول إليه عن طريق تعبئة رقم السجل المدني ورمز التحقق الموجود بالصورة، ثم النقر على أيقونة “ابحث”، ويتم تفضيل هذا الموقع من جانب كافة المستخدمين لسهولة الاستخدام عند استخراج نتائج الطلاب بالهوية فقط 1442.

حيث لا يتطلب الدخول إلى موقع نور بالهوية تعبئة بيانات الدخول التي تتمثل في اسم المستخدم أو كلمة المرور التي من المحتمل نسيان أحدهما، ولكن يجب العلم أن رابط نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط ورمز التحقق أو رابط نظام نور بالسجل المدني وبدون رقم سري لا يتم تفعيله وإطلاقه من جانب وزارة التعليم بشكل رسمي إلا بعد الانتهاء من فترة اختبارات المتوسطة والثانوية ورصد الدرجات وتدقيقها، ولكن ماذا يفعل ولي الأمر الراغب في استخراج نتائج أبنائه من نظام نور في حال كان ناسياً كلمة المرور أو اسم المستخدم؟

موعد الإعلان عن نتائج الطلاب في نظام نور

أوضحت وزارة التعليم عام بالمملكة العربية السعودية موعد إعلان نتائج الطلاب بالمرحلة الابتدائية الصفوف العليا من الصف الثالث حتى السادس الابتدائي الفصل الدراسي للعام الدراسي 1442هـ ضمن إجراءات إنهاء العام الدراسي الصادرة عن الوزارة بناءً على الأوامر الملكية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله ورعاه-.

حيث من المقرر وفقاً للقرارات الرسمية الصادرة عن وزارة التعليم عام، أن يتم إعلان نتائج الطلاب بعد أن يتم رصد الدرجات وتدقيقها في نظام نور، ومن ثم إصدار إشعارات نتائج الطلاب عبر نظام نور ولي الأمر أو الطالب للنتائج يوم الخميس بتاريخ العاشر من شهر رمضان الجاري.

نظام نور إعادة ضبط اسم المستخدم أو كلمة المرور

في حال نسيان اسم المستخدم أو كلمة المرور الخاصة بحساب ولي الأمر في نظام نور المركزي 1442، فيتم إعادة ضبط البيانات مرة أخرى عن طريق اتباع بعض الخطوات اليسيرة عبر نظام نور لولي الأمر 1442، حيث يتم الدخول أولاً إلى نظام نور الشاشة الرئيسية باتباع الرابط التالي (noor.moe.gov.sa)، ثم النقر على “هل نسيت كلمة السر أو اسم المستخدم”.

ثم بعد ذلك يتم مطابقة رقم الهوية الوطنية بتعبئة رقم الهوية ورمز التحقق ثم النقر على “التالي”، ثم يتم اختيار طريقة إرسال البيانات الجديدة للمستخدم عن طريق رقم الجوال المسجل في نظام نور أو عن طريق البريد الإلكتروني المسجل أيضاً بالنظام.

ويجب الانتباه إلى أنه سيتم مطابقة رقم الجوال أو البريد الإلكتروني بالبيانات المسجلة في نظام نور التعليمي، وفي حال عدم وجود بريداً إلكترونياً أو جوالاً مسجلاً بشكل مسبق في نظام نور 1442، فيجب مراجعة قائد المدرسة أو مسؤول النظام للجهة التابع لها، قم باختيار الوسيلة التي يتم إرسال رسالة التحقق من خلالها.

ثم أنقر على أيقونة “إرسال”، وسيتم إرسال رمز التحقق على الجوال أو عبر البريد الإلكتروني، قم بكتابة الرمز ثم النقر على “إدخال”، ثم قم بإدخال كلمة السر الجديدة وتأكيدها، والنقر على “حفظ”، ومن يرغب في التعرف على الخطوات بشكل مفصل، يمكنه ذلك من خلال الفيديو التالي:

طريقة استخراج نتائج نظام نور للطلاب 1442

يتيح نظام نور للتعليم عن بعد إمكانية استخراج نتائج الطلاب والطالبات من حساب ولي الأمر الشخصي في نظام نور لنتائج الطلاب من خلال الدخول إلى نظام نور للنتائج باتباع الرابط الرسمي المرفق، ثم تعبئة بيانات الدخول لولي الأمر أو الطالب والطالبة وهي اسم المستخدم وكلمة المرور، ثم النقر على أيقونة “تسجيل الدخول”.

ومن الصفحة الرئيسية لنظام نور المركزي، قم بالنقر على “إشعار بنتيجة الطالب” المراد عرض نتيجته للفصل الثاني بالمرحلة الابتدائية أو المتوسطة أو الثانوية 1442، ثم اختيار الفصل الدراسي الثاني والنقر على زر “ابحث”، وسيتم عرض شهادة الطالب بشكل مباشر عبر موقع نور التعليمي.

كما يمكن عرض نتائج الطلاب عن طريق النقر على أيقونة “التقارير” للطالب المراد عرض نتيجته، ثم من كشوف الدرجات قم بالنقر على “إشعار بنتيجة الطالب”، واختيار الفصل الدراسي والضغط على زر “ابحث”، وسيتم عرض النتيجة للطالب أو الطالبة بشكل مباشر، ومن يرغب في التعرف على خطوات استخراج نتائج الطلاب في نظام نور 1442 من حساب ولي الأمر أو الطالب، يمكنه ذلك من خلال متابعة الفيديو التالي:

رابط نظام نور برقم الهوية 1442

تتيح وزارة التعليم عام في الوقت الحالي إمكانية دخول نظام نور للنتائج عن طريق تعبئة بيانات المستخدم للدخول إلى الصفحة الخاصة بولي الأمر أو الطالب، وذلك لاستخراج نتائج الطلاب أو الطالبات، أو لتسجيل الطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم 1443هـ وفق فترات التسجيل المعلنة من جانب الوزارة رسمياً.

كما يمكن من خلال نظام نور ولي الأمر 1442 أيضاً تسجيل الأطفال في الروضة أو التسجيل في رياض الأطفال 1443 وفق تواريخ الميلاد المعلنة من جانب الوزارة والتي جرى عليها التعديل منذ أيام قلائل بزيادة ثلاثة أشهر للمستويين الثاني والثالث من أجل منح الفرصة لأكبر عدد ممكن من الطلاب للتسجيل بهذه المرحلة للعام القادم 1443.