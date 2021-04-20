نظام نور Noor لنتائج الطلاب برقم الهوية ورمز التحقق 1442: استخراج الشهادات للطلاب

ننشر رابط نظام نور Noor لنتائج الطلاب 1442 برقم الهوية ورمز التحقق فقط noorresults التعليمي التابع لوزارة التعليم عام لاستخراج نتائج الطلاب الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 1441-1442هـ لمراحل التعليم العام (الابتدائية – المتوسطة – الثانوية) فور تدشين الوزارة لرابط نظام نور برقم الهوية فقط ورمز التحقق الرسمي، حيث تم الإعلان عن إطلاق النتائج للطلاب والطالبات من جانب بعض المدارس الابتدائية بالمملكة العربية السعودية اليوم الاثنين بتاريخ التاسع عشر من شهر أبريل لعام 2021م الموافق لتاريخ السابع من شهر رمضان 1442هـ مع انتهاء الاختبارات النهائية للمرحلة الابتدائية الصفوف العليا “من الصف الثالث حتى السادس الابتدائي” بشكل رسمي من خلال حساباتهم الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

نظام نور Noor لنتائج الطلاب 1442

تم الإعلان بشكل رسمي من جانب العديد من المدارس الابتدائية بالمملكة العربية السعودية عن إطلاق نتائج الطلاب الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1442هـ للمرحلة الابتدائية، بعد الإعلان عن اعتماد قادة هذه المدارس للنتائج في موقع نور noorresults للشهادات، حيث أصبح بإمكان الطلاب والطالبات الحصول على نتائج اختبارات الفصل الثاني من حساباتهم في نظام نور لنتائج الطلاب 1442.

كما يمكن من خلال حساب نظام نور ولي الأمر 1442 الإطلاع على نتائج الطلاب بالمرحلة الابتدائية التابعين للمدارس التي أعلنت بشكل رسمي عن إخراج شهادات الطلاب في نظام نور للنتائج 1442، وذلك بعد استكمال رصد وتقويم المراحل التعليمية بالصفوف الدنيا.

خطوات استخراج نتائج الطلاب نظام نور 1442

تتمثل خطوات استخراج النتيجة النهائية للمرحلة الابتدائية من نظام نور المركزي 1442، في التأكد من رصد وتقييم المهارات لكافة الطلاب والطالبات من خلال النقر على المهارات > الفصول الغير مرصودة مهاراتها، ثم يتم الرجوع لجميع المهارات التي لم يتقنها الطلاب والطالبات في كافة المواد والفصول والفترات الأولى والثانية والثالثة والرابعة وإعادة تقييمها “في حال تغيير مستوى الطالب وإتقانه”، وخصوصاً مهارات الحد الأدنى من خلال النقر على المهارات > قائمة المعارف والمهارات التي لم يتقنها الطالب.

ثم التأكد من تسجيل رسالة السلوك والمواظبة لكل طالب وطالبة من خلال النقر على المهارات > رسائل السلوك والمواظبة، واعتماد تقييم مهارات الفترات من خلال النقر على المهارات > اعتماد تقييم الطلبة في الفصل، ثم إدخال قرارات اللجنة والاعتماد النهائي للطلاب الذين لديهم ضعفاً في مادة أو أكثر من خلال المهارات >الاعتماد النهائي للطلاب الذين لديهم ضعف في مادة أو أكثر > لجنة المعلمين > قرارات اللجنة.

ثم التأكد من اكتمال رصد الدرجات من التقارير الإحصائية > تقرير البيانات المفقودة، ثم طباعة مسودة الدور الأول من التقارير > تقارير الدرجات > كشف مراجعة درجات الطلاب، ومراجعتها وتوقيع معلمي المواد على صحة الدرجات في نظام نور للنتائج المدخلة واعتمادها من قائد المدرسة.

ثم إغلاق إدخال الدرجات الفصل الثاني من الاختبارات > إغلاق إدخال الدرجات > إغلاق درجات الفصل الدراسي الثاني، ثم طباعة مبيضة الدور الأول من التقارير > تقارير الدرجات > المبيضات، وحفظ نسخة ورقية وإلكترونية منها معتمدة ومختومة من قائد المدرسة، وتعتبر عهدة دائمة في المدرسة.

نظام نور برقم الهوية 1442

يتم تفعيل رابط نظام نور برقم الهوية الوطنية ورمز التحقق من جانب وزارة التعليم عام فور الانتهاء من رصد درجات الطلاب وتدقيقها لكافة المراحل الدراسية بالتعليم العام، ويمكنكم الاستعلام عن نتائج الطلاب في نظام نور لنتائج الطلاب من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي:

رابط موقع نظام نور المركزي (noor.moe.gov.sa).

إعادة تعيين اسم المستخدم أو كلمة السر في برنامج نور

تتضح مشكلة تسجيل الدخول إلى نظام نور ولي الأمر باسم المستخدم وكلمة المرور في حال نسيان إحدى البيانات الخاصة بالدخول، وفي حال نسيان إحدى البيانات يمكن إعادة تعيينها مرة أخرى من خلال النقر على “هل نسيت كلمة السر أو اسم المستخدم”، ثم اتباع الخطوات الموضحة بالفيديو التالي:

طريقة طباعة كشف الدرجات في نظام نور

تتم طباعة كشف رصد درجات مادة من نظام نور للنتائج من أجل المطابقة للمرحلتين المتوسطة والابتدائية من خلال اتباع الخطوات التالية:

النقر على أيقونة التقارير.

النقر على تقارير الدرجات.

اختيار كشف رصد درجات مادة، واختيار الفصل.

النقر على “طباعة” عبر نظام نور Noor لنتائج الطلاب المركزي.

كما تتم طباعة كشف رصد درجات مادة في نظام نور لنتائج الطلاب للمرحلة الثانوية للمطابقة من خلال الدخول إلى نظام نور 1442هـ > التقارير > اختيار الكشوف > اختر كشف مطابقة الدرجات > تحديد الفصل الدراسي الثاني والمادة والشعب الدراسية > تصدير الملف بصيغة pdf > ثم النقر على “طباعة”.