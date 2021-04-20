نظام نور EduWave رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية الفصل الدراسي الثاني 1442 عبر نظام نور

نتائج الطلاب في رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية عبر نظام نور 1442 ، أعلنت وزارة التعليم السعودية أنه سيتم نشر نتائج الطلاب في نظام نور برقم الهوية للفصل الدراسي الثاني 1442 لطلاب رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية يوم الأربعاء 9 رمضان 1442 وفق الجدول الزمني الذي وضعته الوزارة حيث أدى طلاب المرحلة الابتدائية اختبارات الفصل الدراسي الثاني عبر منصة مدرستي التعليمية بداية من يوم 1 رمضان وحتى يوم 6 رمضان 1442 .

نظام نور برقم الهوية 1442

يترقب أولياء الأمور إعلان وزارة التعليم السعودية متمثلة في مدارس رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية تفعيل رابط نتائج الطلاب والطالبات بنظام نور برقم الهوية لاستخراج شهادات الطلاب والطالبات والتي من المقرر رفعها عبر النظام يوم الخميس 9/9/1442 صباحا للاستعلام عن نتائج الاختبارات النهائية والتي تم تأديتها للعام الثاني على التوالي من خلال منصة مدرستي التعليمية والتي دشنتها الوزارة لمواصلة العملية التعليمية عن بعد بعد تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد في العديد من دول العالم .

نتائج الطلاب الفصل الدراسي الثاني 1442 عبر نظام نور

يواصل الطلاب والطالبات في المرحلة المتوسطة والثانوية تأدية الاختبارات النهائية للعام الدراسي 1442 والتي بدأت يوم 6 رمضان 1442 لتستمر حتى يوم 17 رمضان الحالي على منصة مدرستي في الأوقات التالية من الساعة الثانية عشر ظهراً وحتى الساعة الثانية ظهرا على أن يتم الإعلان عن نتائج طلاب المتوسطة والثانوية يوم 21 رمضان 1442 لينتهي العام الدراسي 1442 .

خطوات استخراج شهادات الطلاب برقم الهوية

يتساءل الكثيرون من أولياء الأمور عن طريقة استخراج شهادات الطلاب والطالبات في رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية عبر نظام نور برقم الهوية من حساب ولي الأمر، ومن خلال هذا المقال سنستعرض معكم أعزائنا خطوات الاستعلام عن نتائج الاختبارات النهائية للعام 1442 عبر نظام نور على النحو التالي :

الدخول إلى موقع نظام نور.

الضغط على اسم الطالب المراد استخراج شهادته.

الضغط على إشعار نتيجة الطالب.

اختيار الفصل الدراسي الثاني.

الضغط على بحث لتظهر النتيجة وبإمكانك طباعتها.

وسنتابع معكم كل ما هو جديد من أخبار فيما يخص نتائج الطلاب عير نظام نور برقم الهوية فقط 1442 أو من خلال حساب ولي الأمر، أسرة موقعنا تتمنى التوفيق والنجاح لجميع الطلبة والطالبات الذين يؤدوا اختبارات الفصل الدراسي الثاني.