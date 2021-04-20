رابط نتائج نظام نور برقم الهوية 1442 لمعرفة نتائج الطلاب الفصل الدراسي الثاني

نتائج نظام نور برقم الهوية فقط الآن، ساعات لإصدار نتائج الطلاب على نظام نور برقم الهوية للفصل الدراسي الثاني 1442، حيث انتهى اليوم طلاب المرحلة الابتدائية من امتحاناتهم النهائية للعام الجاري 1442-2021، وهم على موعد إصدار النتائج والشهادات على موقع نوم التعليمي، وقد أتم طلاب وطالبات كافة امتحاناتهم والعام الدراسي عن بعد بسبب الظروف الطارئة التي تعانيها الدول في جميع أنحاء العالم.

نتائج نظام نور برقم الهوية

وقد نجحت وزارة التعليم على مواصلة العملية التعليمية للعام الدراسي بفصليها 1442على منصة مدرستي، وقد واجهت الوزارة الصعاب من أجل نجاح العام وقد بذلك جهود عالية وكبيرة للحفاظ على سلامة الطلاب والكادر التعليمي، وقد أعلنت في وقت سابق من الشهر الماضي عن عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة للعام الدراسي الجديد 1443 وتكون الدراسة حضوريا بعد عام منصرم من التباعد.

يتم إصدار نتائج الطلاب على فترات متتابعة على نظام نور، ويتم رصد درجات كل مادة والمجموع الكلي ليتعرف الطالب إلى علاماته الفصلية والسنوية كاملة، ويستطيع كل طالب من طباعة الشهادة والاحتفاظ بها إذا رغب بذلك.

رابط نتائج نظام نور برَقَم الهوية 1442

بإمكان أولياء الأمور والطلاب في المرحلة الابتدائية الاطّلاع على نتائج الفصل الدراسي الثاني 1442 من خلال موقع نظام نور والتسجيل برقم الهوية وذلك فور الإعلان عنها من وزارة التعليم على موقع نظام نور، والنتائج ستظهر تدريجيا وفق الخِطَّة الموضوعة أي بعد انتهاء كل مرحلة من المراحل التعليمية مدّة الامتحانات المقررة، ولا يزال طلاب وطالبات المرحلة المتوسطة والثانوية يجرون امتحانات الفصل الثاني للعام 1442عبر منصة مدرستي.

الاستعلام عن نتائج طلاب المرحلة الابتدائي الفصل الثاني 1442 على نظام نور

يوفر نظام نور على الطلاب وأولياء الأمور معرفة النتائج منذ سنوات دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدارس ومعرفة واستلام النتائج، أسرة موقعنا تتمنى التوفيق والسداد لجميع الطلبة والطالبات.