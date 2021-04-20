السعودية .. 1.500 امرأة لـ خدمة زائرات المسجد الحرام

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، تم تخصيص 600 امرأة فى وكالة الشؤون الفنية والخدمية بالرئاسة، و850 فى وكالة الرئاسة للشؤون التطويرية النسائية موزعات ما بين "وكالة الشؤون التطويرية النسائية، والوكالة المساعدة للشؤون الإدارية الخدمية، والوكالة المساعدة للشؤون التوجيهية والعلمية".
ويعمل 50% من النساء المخصصات فى "الإدارة العامة للشؤون الخدمية والتابع لها إدارة الأبواب، والساحات وخدمات التنقل، والتطهير والسجاد، ووحدة سقيا زمزم، فيما تم توزيع الباقيات منهن على الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، والإدارة العامة للشؤون العلمية والفكرية، وإدارة الآداب والشؤون التربوية، والإدارة العامة للشؤون الإدارية والتخطيط والتميز المؤسسى والتقنية، والإدارة العامة للعلاقات والإعلام والاتصال، والإدارة العامة للمراجعة الداخلية"..
وأفادت وكيل الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية بالمملكة، الدكتورة العنود بنت خالد العبود، بأن ذلك يأتى ضمن خطة الرئاسة المستقبلية للمبادرات التحولية 2.024، التى تهدف إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة فى الحرمين الشريفين، إلى أعلى مستويات الجودة وإلى تمكين المرأة وخدمتها لقاصدات وزائرات المسجد الحرام، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.
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