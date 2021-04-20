طرق الاستعلام عن المخالفات المرورية السعودية من الأمور المرهقة للكثير من أصحاب المركبات، ولكن وزارة الداخلية السعودية سهلت ذلك من خلال منصة ابشر وطرق مختلفة عديدة تسهل على أصحاب المركبات الاستعلام عن مخالفاتهم المرورية، وسوف نقوم في مقالنا هذا بتوضيح طرق الاستعلام عن المخالفات المرورية.

طرق الاستعلام عن المخالفات المرورية السعودية

هناك عدة طرق يمكنك من خلالها الاستعلام عن المخالفات المرورية والتي منها

طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة

يمكن يتم ذلك من خلال الخطوات التالية:

الدخول أولًا إلى موقع وزارة الداخلية الرسمي من هنا .

. اختيار خدمات المرور، ثم اختيار صفحة جديدة.

اختيار خدمة الاستعلام عن مخالفة.

سوف تظهر للمستخدم مجموعة من الخيارات، فيختار المستعلم ما يرغب به.

ثم ينتقل إلى صفحة أخرى.

يتم بعد ذلك إدخال رقم اللوحة وكذلك رقم رخصة القيادة وإدخال بعض من المعلومات والبيانات الأخرى.

بعد الانتهاء من إدخال جميع البيانات يجب الضغط على عدد المخالفات.

وسوف تظهر كافة المخالفات التي تم تسجيلها على السيارة والمبلغ المطلوب سداده.

يمكن الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال التواصل على رقم 989.

ثم اختيار رقم 1 الخاص بخدمة السيارات.

ثم اختيار 1 الخاص بالاستعلام عن قيمة المخالفات المرورية.

بعد ذلك يتم وضع رقم السجل المدني.

ثم الضغط على رمز شباك (#) ليظهر للعميل قيمة المخالفات المرورية.

الدخول أولًا إلى موقع وزارة الداخلية الرسمي.

يتم كتابة رقم الهوية وكتابة رقم المرور.

يتم كتابة الرمز المرئي.

الضغط بعد ذلك على زر عرض، سوف تظهر للمستخدم صفحة جديدة.

يقوم فيها بتسجيل كافة البيانات ثم الانتظار لدقائق.

ثم يظهر بعد ذلك صفحة بها المبلغ المالي الخاص بالمخالفات الخاصة بالسيارة.

الاستعلام عن المخالفات برقم الهاتفالاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهويةاستعلم عن المخالفات عبر منصة ابشر

يمكن الاستعلام من خلال منصة ابشر عن أي مخالفات مرورية وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: