استعلم عن مواعيد نزول المكرمة الملكية خلال شهر رمضان 1442 للمستحقين

يترقب الكثير من المواطنين في السعودية بدء صرف مستحقات المكرمة الملكية والتي تعد أحد أنواع الدعم السنوي الذي تقدمة سلطات المملكة العربية السعودية لمواطنيها، ويتم صرف المكرمة الملكية لكافة الأفراد المستفيدين من راتب الضمان الاجتماعي، وتقدم هذه المكرمة سنويا مع حلول شهر رمضان المعظم لمساعدة المواطنين أصحاب الدخول الضعيفة على شراء مستلزمات وسلع رمضان، بالإضافة إلى حاجة بعض الأسر لكسوة الأطفال وشراء الملابس الجديدة لهم بسبب اقتراب موعد عيد الفطر المبارك، لذا ينتظر الجميع موعد صرف المكرمة الملكية التي أقرها الملك سلمان على آخر من الجمر حتى تعينهم على رفع أعباء المعيشة عن كاهلهم، وهنا سوف نوفر لك عزيزي القارئ مواعيد صرف المكرمة.

يتساءل المئات من المواطنين السعوديين عن مواعيد صرف المكرمة الملكية التي يتم صرفها كل عام مع حلول الشهر المبارك، وبسبب أنه لم يتم صرف المكرمة حتى الآن نود أن نطمئن الأفراد المستفيدين من المكرمة أنه خلال الأيام القليلة المقبلة سوف يتم صرف المبالغ المالية الخاصة بالمكرمة لمختلف الأفراد المستفيدين منها، وجاءت بعض التوقعات أنه سوف يتم صرف المكرمة الملكية مع راتب الضمان الاجتماعي الذي يتم صرفة للمواطنين في كل شهر ميلادي، وسيتم صرف المكرمة مع راتب شهر أبريل الجاري والذي سيتم صرفه في منتصف شهر رمضان الكريم، وسوف تصدر أوامر ملكية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عن مواعيد صرف المكرمة.

الفئات المستحقة للمكرمة الملكية بشهر رمضان

وقامت الكومة السعودية بتحديد الفئات التي تستحق الحصول على المكرمة بهذا العام وجاءت كالآتي:

العاجزين عن أداء أي عمل وليس لديهم أي مصدر دخل.

الأيتام ومجهولي الأب.

الأسر الغائب عائلها.

المطلقات والأرامل والنساء التي ليس لديها عائل.

الذين بلغوا سن الشيخوخة وأصبحوا غير قادرين على العمل.

وكان الكثير من المواطنين بالتساؤل خلال الفترة الماضية عن المواعيد التي تم الاستقرار عليها لصرف المكرمة، وكانت الحكومة قد أعلنت بأن إيداع المستحقات في حسابات المستفيدين سوف يكون في النصف الثاني من شهر رمضان وذلك حتى يستطيع المواطنين استغلالها في شراء مستلزماتهم لعيد الفطر المبارك والذي يحتاج فيه المواطنين شراء العديد من المستلزمات.