نبأ سار موعد صرف المكرمة الملكية رمضان 1442 رسميا وقيمة المبالغ المالية

موعد صرف المكرمة الملكية رمضان 1442، التي باتت حديث الكثيرون من كافة الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية منذ بدء اول ايام الشهر الكريم وتداولت بعض الأخبار إلي تأخير صرفها هذا الشهر على بعض مواقع التواصل الإجتماعي، إلي أن أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية عبر صفحته الرسمية عن توجيه خادم الحرمين الشريفين بسرعة صرف معونة الضمان الإجتماعي.

وجه الملك سلمان بن عبد العزيز الحكومة السعودية منذ قليل بصرف ما يقارب 1.9 مليار ريال سعودي معونة شهر رمضان الكريم أو ما يطلق عليها المكرمة الملكية المعتاد صرفها في كل عام في شهر رمضان الكريم، والمخصصة إلي الفئات المستفيدة من الضمان الإجتماعي من أصحاب الأجور والدخل المنخفض وبعض الفئات الأخري، وفور الإعلان عن صرف المكرمة الملكية باتت السعادة علي الكثيرون من مستحقي هذه المعونة السنوية والتي بمثابة العدية علي المواطنين، والذين تقدموا بالشكر والتقدير عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر إلي خادم الحرمين الشريفين علي مراعاة هذه الفئات والشعور بهم لتوفير حياة كريمة لهم.

فيما أوضح وزير الموارد البشرية المهندس احمد الراجحي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن توجيه خادم الحرمين الشريفين بصرف المكرمة الملكية يأتي ضمن حرص سيادته على الشعور بالفئات التي تستحق الوقوف بجوارها خاصة في شهر رمضان الكريم، فيما أوضحت وزارةوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن قيمة المكرمة الملكية والتي تبلغ ألف ريال سعودي إلي المستفيدين و500 ريال إلي التابعين.