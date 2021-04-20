دعاء اليوم الثامن من رمضان مكتوب 2021 بالصور دعاء فجر ثامن أيام رمضان 1442

دعاء اليوم الثامن من رمضان مكتوب 2021 بالصور يشهد بحث المواطنين في المملكة، خاصة مع قرب صلاة الفجر يبحث المواطن عن دعاء فجر اليوم الثامن من رمضان 1442 هجرية، وذلك تزامنا مع بحث الملايين من المسلمين عن دعاء ثامن يوم رمضان 1442 من القرآن والسنة، وفيما يلي نستعرض معكم دعاء 8 رمضان 2021 للحصول على الأجر العظيم كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم.

دعاء اليوم الثامن من رمضان مكتوب

يستحب الدعاء في اليوم الثامن من شهر رمضان بذكر الدعاء التالي، وذلك لما فيه من الأجر والثواب الكبير، حيث ورد عن ابن عباس فضل هذا الدعاء بأنه يرفع الأعمال بمقدار ألف عمل من أعمال الصديقين:

عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله: ” اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي فِيهِ رَحْمَةَ الْأَيْتَامِ، وَ إِطْعَامَ الطَّعَامِ، وَ إِفْشَاءَ السَّلَامِ، وَ ارْزُقْنِي فِيهِ صُحْبَةَ الْكِرَامِ وَ مُجَانَبَةَ اللِّئَامِ، بِطَوْلِكَ يَا أَمَلَ الْآمِلِينَ”

دعاء ثامن يوم رمضان 2021 بالصوردعاء فجر اليوم الثامن من رمضان

يستحب الدعاء وقت الفجر بما يتمنى الإنسان ويرجو ربه العفو والغفران، إذ يعتبر وقت السحر أفضل أوقات استجابة الدعاء، ويسأل المولى عز وجل في هذا الوقت، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه؟

“اللهم اغنني بفضلك وكرمك من الثواب الجزيل، وحسن التقدير للفِعال والعواقب والتيسير، اللهم إني عبد ضعيف أساء وأذنب، فإغفر يا غفار الذنوب، يا واسع المغفرة وأرحم قلباً أتاك راجياً، اللهم لا تجعلني فيمن نالته دعوة نبيك بالخيبة والخسران إن لم تغفر له”.

كما يستحب ذكر الله كثيرا بعد صلاة الفجر، وقراءة القرآن وذلك حتى طلوع الشمس، تكتب له أجر حج وعمرة. ومن جلس يذكر الله حتى شروق الشمس حرم جسده على النار، وكتبت له الجنة، وغفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر.

ويبني العبد بينه وبين ربه اتصال روحاني كبير مع الإلحاح على الله عز وجل في الدعاء، ما يجعل العبد واثقا في أنه سيستجيب لدعواته. كما يستحب الدعاء طوال أوقات اليوم في شهر رمضان، خاصة أثناء ساعة الإفطار.

ومن الأدعية المستحبة في وقت النهار، خلال ساعات الصوم، دعاء: “اللهم اني أعوذ بك من العجز والكسل” ما يزيد من قوة التحمل أثناء الصيام. ومن الأدعية القوية عند الشعور بالتعب؛ دعاء: “اللهم أخرجني من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك” وذكر لاحول ولا قوة إلا الله العلي العظيم كثيرا.