رابط تقديم وظائف الهيئة الملكية للجبيل وينبع للرجال في 4 مدن بالمملكة العربية السعودية

تقديم وظائف الهيئة الملكية للجبيل وينبع للرجال للتعيين في أربعة مناطق بالمملكة العربية السعودية (الرياض، الجبيل، ينبع، جازان) ضمن الوظائف المتاحة للذكور حالياً في الهيئة علماً بأنها تتيح وظائف نسائية حينما تكون متاحة وقتها، أما عن فرص العمل المتوفرة في الوقت الحالي فهي للرجال الحاصلين على مؤهلات الدبلومات والبكالوريوس في عدد من التخصصات (مدير – رئيس قسم – اخصائي – منسق) وذلك في المناطق المذكورة سابقة، يتم التقديم على تلك الوظائف من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة الملكية بسهولة جداً وأنت في مكانك، وسوف تتمكن من معرفة كل تفاصيل الوظيفة وتحديد أياً منها تناسبك على حسب الشروط المحددة في كل واحدة بالإضافة إلى المتطلبات المذكورة فيها، وذلك من خلال أيقونة (تفاصيل الوظيفة).

مواعيد القبول على وظائف الهيئة الملكية بالجبيل وينبع 1442

أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع عن وظائف شاغرة للرجال تشمل الحاصلين على الدبلومات والبكالوريوس في تخصصات عديدة، حيث تبدأ قبول طلبات المتقدمين على الوظائف المعلنة من الآن وحتى الشهر القادم يوم 10 مايو 2021م وهو آخر موعد لاستقبال الطلبات إلكترونياً.

التخصصات المطلوبة / مدير عام – رئيس قسم – منسق واخصائي في عدد كبير من التخصصات المطلوبة يمكنك التعرف عليها من خلال الموقع بجانب الشروط المحددة لكل وظيفة وتخصص على حدى.

رابط تقديم وظائف الهيئة الملكية للجبيل وينبع

لكل الراغبين في الالتحاق بالوظائف المتاحة التقديم عبر رابط موقع الهيئة الملكية بالجبيل وينبع البحث عن وظيفة، كما يعرض الموقع في كل وظيفة المهام التشغيلية المطلوبة في كل تخصص على حدى وذلك من أجل الاستفادة الكاملة من المتقدمين على أن يتم توظيف كل فرد بالمكان الصحيح علماً بأن يتم اختيار المتقدم ممن له خبرة سابقة أو الأفضلية تكون للكوادر منهم، وذلك بجانب المهارات المحددة وعدد سنوات الخبرة في المجال.