بأمر ملكي إيداع مكرمة الضمان الاجتماعي لشهر رمضان 1442 للمستفيد والتابع

مكرمة الضمان الاجتماعي لشهر رمضان 1442-2021، يقدم الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعودي لمواطنيه معونة رمضان تصرف لمستحقي معاش الضمان الاجتماعي، وقد اصدر توجيه لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لكي يصرف مبلغ 1.9 مليار ريال سعودي لكل المستفيدين من معاشات الشمان الاجتماعي، والتي تقدر بمبلغ 1000 ريال للمستفيدي ومبلغ 500 ريال للتابع، والتي تم انتظارها من مستحقي معاشات الضمان الاجتماعي عند نزول قيمة معاشات شهر أبريل لعام 2021 م.

مكرمة الضمان الاجتماعي لشهر رمضان 1442

اصدر ملك السعودية أمر ملكي بصرف معونة رمضان لمستحقي الضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية، والذي نشر الخبر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي المهندس، أحمد سليمان الراجحي علي حسابه على تويتر، شاكراً في رسالته خادم الحرمين الشريفين على دعمه السخي واللفتة الكريمة في حرص القيادة على المواطنين واحتياجهم، ودعى للملك سلمان أن يجعل الله ما فعله في ميزان حسناته.

معونة رمضان لمستحقي الضمان الاجتماعي 1442

تقدم المملكة العربية السعودية لمواطنيها من الرجال والنساء الكثير من المساعدات المالية في ظل الظروف الراهنة، ومع المناسبات تقوم بصرف المساعدات المقطوعة التي ليس لها موعد ثابت شهري ولكنها تصرف في المناسبات، بينما هناك مساعدات لها مواعيد ثابتة في الصرف مثل معاشات وكالة الضمان الاجتماعي المخصص لها موعد شهري، وحساب المواطن السعودي الذي يصرف اليوم العاشر من الشهر بالتوقيت الميلادي.

خطوات استعلام الضمان الاجتماعي برقم الهوية

خصصت وزارة الموارد البشرية على موقعها الالكتروني خطوات وهي:

الدخول على رابط خدمة معاش الضمان الاجتماعي

تجد وصف للخدمة التي توضح من المستفيدين بالضمن الاجتماعي

ثم تحديد الفئات المستهدفه من الخدمة

ويتم الدخول من بدء الخدمة

ثم ملىء كافة البيانات للدخول على عضويتك ومعرفة نزول مكرمة ملكية الضمان الاجتماعي لشهر رمضان 1442- 2021م، والتي تصرف بعد توجيه الملك سلمان لوزير الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية، ومن يريد التقديم ويتوافر فيه شروط الحصول على المساعدات المالية يقوم بالتسجيل من موقع وزارة الموارد البشرية.