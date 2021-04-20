وزارة التعليم السعودية 183 يوم دراسة العام القادم وثلاثة فصول العام الدراسي بالكامل 1443

وزارة التعليم السعودية دائما تسعى نحو تطور التعليم، وذلك بما يفيد الطالب في حياته العملية والعلمية، وأياً كانت الظروف بتطبيق خطة الثلاثة فصول العام القادم 1443 هجرياً، الموافق2021_2022 ميلادياً، فهو من باب الاقتراحات التي قد تفيد المجتمع والطلاب، حيث لاتقاس مدة التعليم بطولها بل ما استفاده الطالب طوال مدة هذه التعليم، حيث أن خطة التعليم للعام القادم تحتاج جهد من الطالب ومنسوبي التعليم بالمملكة العربية السعودية في الدراسة والاستيعاب، ومن إحدى الخطط التعليمية للعام المقبل هو تدريب طلاب الجامعات قبل تخرجهم من الجامعة ب 6 أشهر، وهذه الخطة ستعطي الطلاب خبرة قبل تخرجهم لحياتهم العملية، ومن القرارات التي صدرت من الوزارة أنه ستكون الدراسة حضورياً العام المقبل 1443 بالسعودية، وذلك بعد الخطة الزمنية المقترحة لأخذ لقاح الجائحة لمنسوبي التعليم، كما قال وزير التعليم السعودي والمسئول عن اللجنة الصحية المعنية بذلك في تلقي اللقاح أنه لا تقل النسبة عن 70% من الذين تلقوا اللقاح، وذلك حتى تعود الحياة إلى طبيعتها.

وزارة التعليم السعودية 183 يوماً دراسة في ثلاثة فصول دراسية العام القادم 1443

وزارة التعليم السعودية تقرر خطة جديدة للتعليم بالعام الجديد، حيث أنه يكون العام عبارة عن ثلاثة فصول، و39 اسبوع دراسة، والفصل الواحد يشتمل على 13 اسبوع، على أن تكون أيام الدراسة الفعلية كاملة 183 يوماً، ويكون شهر رمضان في عام 1443، هو من ضمن شهور الدراسة في هذا العام الجديد، حيث ستكون الدراسة في شهر رمضان في أواخر الفصل الثالث بناءاً على الجدول المقترح الجديد، ويشتمل شهر رمضان على أجازة عيد الفطر المبارك، وتبدأ الدراسة مرة أخرى بعد الأجازة، على أن تكون الاختبارات النهائية في شهر شوال حسب الخطة، أو ماتقرره الوزارة في المقترح.

الجدول المقترح للعام الدراسي القادم في ثلاثة فصول بالمملكة العربية السعودية 1443

الجدول المقترح لخطة عام الثلاثة فصول بالسعودية، ليشتمل الجدول علي عدد أيام الدراسة بكل فصل، مع تحديد ايام الأجازات الرسمية بالمملكة أثناء الدراسة وبعد الدراسة في كل فصل.

جدول الفصل الدراسي الأول لعام 1443: تبدأ الدراسة يوم الأحد الموافق 21/1/1443 هجرياً وهو بداية العام الدراسي الجديد، حيث يشتمل الفصل الأول على 4 أجازات منهم أجازة اليوم الوطني وهو يوم الأربعاء والخميس الموافق 15 و 16 من شهر 2 لسنة 1443، ويشتمل على أجازتين نهاية اسبوع مطولة يوم 11 و 12 و29 من شهر 3، وتكون أجازة نهاية الفصل الأول يوم الخميس الموافق 20/4/1443، وتستمر أجازة الفصل الدراسي الأول إلى 1/5/1443 هجرية، على أن تبدأ الدراسة مرة أخرى بالفصل الدراسي الثاني.

بداية الفصل الدراسي الثاني لعام 1443: يبدأ يوم الأحد الموافق 1/5/1443 هجرية، ويشتمل الفصل الثاني على أربعة أجازات، أجازة نهاية اسبوع مطولة وهي يوم الأربعاء والخميس الموافق 11 و 12 من شهر 5، على أن تكون الأجازة الثانية هي أجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، وتكون نهاية دوام يوم الخميس الموافق 26/5/1443، وتستمر أجازة المنتصف إلى 5/6/1443، وتكون الأجازة الثالثة بالفصل الدراسي الثاني هي أجازة نهاية اسبوع مطولة يومي الأحد والاثنين الموافق 12 و 13 من شهر 7 شهر رجب لعام 1443، وتبدأ أجازة الفصل الثاني يوم 7/8/1443 هجرية، وتنتهي 16/8/1443 وهو شهر شعبان، ليبدأ الفصل الثالث بعدها.

بداية الفصل الدراسي الثالث وهو يوم الأحد 17/8/1443، وستكون الدراسة في هذا الفصل بشهر رمضان الكريم، حيث سيكون شهر رمضان الكريم جزءاً من الدراسة به، وتكون أجازة عيد الفطر نهاية يوم الاثنين 24/9/1443، وتبدأ الدراسة مرة أخرى يوم الأحد 7/10/1443، وتكون أجازة نهاية العام الدراسي ككل نهاية يوم الخميس 24/11/1443.

حيث أنه بدأت الصفحات الرسمية لأخبار التعليم تعلن عن زيادة هذه الفصول قريباً من العام القادم، وقامت أيضاً بعض الجامعات بالإعلان عن بداية الفصل الصيفي بها.

وزير التعليم السعودي

حيث قال وزير التعليم السعودي في مؤتمر الوسطية والاعتدال:تسعى المملكة دائماً إلى خدمة الاسلام والمسلمين، ومنذ عام مضى والعالم يمر بظروف جائحة عامة عصفت بكافة الدول، وغيرت في موازينها العالمية، وبرغم ذلك فإننا نحمد الله تعالى أن أنعم علينا بدولة طبقت القيم الإنسانية العليا في هذه الظروف القاسية، وحرصت على تقديم كل مايخدم المواطن والمقيم.