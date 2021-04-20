تمويل شخصي يصل قيمتة ل 1.5 مليون ريال سعودي من بنك ساب تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة

يبحث الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية عن القروض المقدمة من البنوك والمصارف الأسلامية داخل المملكة وذلك من أجل أختار أفضل العروض المقدمة والتي تناسبهم ويعتبر بنك ساب من البنوك الرائدة في تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية والأستثمارية مثل الخدمات المصرفية الشخصية والخدمات المصرفية التجارية والخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية الأسلامية وخدمات الأستثمار وخدمات الخزينة كذلك خدمات التجارة المصرفية الإلكترونية وخدمات الأعمال المصرفية على الأنترنت

ويتمتع القرض الشخصي المقدم من بنك ساب بالعديد من المزايا التي تحقق للعميل طموحاته ويلبي إحتياجاته ويقدم بنك ساب التمويل الشخصي بأحدي الصيغتين الأولى عن طريق التورق والثانية عن طريق المرابحة ويعتبر مصطلح التورق نوع من أنواع البيوع الموافقة مع أحكام الشريعة الأسلامية حيث تتم العملية ببيع بنك ساب المعادن التي قام بشرائها من السوق العالمية للمعادن للعميل وذلك بمعدل نسبة سنوي ثابت وعند شراء العميل لتلك المعادن يقوم العميل بتوكيل البنك ببيعها بالنيابة عنه وذلك من أجل الحصول على النقد وفى هذا المقال سوف نتعرف على مميزات التمويل الشخصي المقدم من بنك ساب كما سوف نتعرف في هذا المقال على الشروط الواجب توفرها في المتقدمين من أجل الحصول على التمويل الشخصي من بنك ساب داخل المملكة العربية السعودية كما سوف نوضح المستندات المطلوبة لإستكمال طلب الحصول على التمويل الشخصي من بنك ساب

مزايا التمويل الشخصي من بنك ساب بصيغة التورق

وفى هذا المقال من خلال موقع ثقفنى سوف نتعرف على أهم مزايا التمويل الشخصي المقدم من بنك ساب داخل المملكة العربية السعودية

تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الأسلامية معدل النسبة السنوي يكون ثابت وذلك خلال فترة التمويل الحصول على الموافقة الفورية على التمويل كذلك الحصول على مبلغ التمويل خلال 3 ساعات وذلك في حالة توافر جميع المستندات المطلوبة يصل قيمة التمويل الشخصي إلى 1500000 ريال سعودي الأعفاء من المديونية في حالة الوفاة أو العجز الدائم لاقدر الله أقساط سداد التمويل تتناسب مع دخل العميل الشهري مدة سداد تصل إلى 5 سنوات إمكانية الحصول على تمويل إضافي بعد سداد 20٪ من أصل التمويل الحالي إمكانية تسديد مديونيات العميل لدي الجهات الآخري سرعة توفير السيولة النقدية التي يحتاجها العملاء لتحقيق أهدافهم وتطلعاتهم. يتيح بنك ساب للعملاء فرصة الحصول على التمويل الشخصي من خلال خطوات سهلة وميسرة لجميع العملاء وذلك بعد توافر جميع الشروط التي وضعها البنك وتقديم كافة المستندات والأوراق اللازمة لاستكمال طلب التمويل الشخصي. يعمل بنك ساب على توظيف قاعدتة الرأسمالية وخبرته من أجل القيام بدور ريادي وهام فى مجال التمويل في القطاع الاقتصادي السعودي وذلك من خلال تقديم منتجات تمويلية وعروض بنكية مصممة بصيغة متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية والتي من شأنها تلبية جميع الاحتياجات المالية والشرائية للأفراد من المواطنين السعوديين والمقيمين أيضاً بجنسيات مختلفة داخل أراضي المملكة العربية السعودية

شروط الحصول على التمويل الشخصي من بنك ساب

وقد قام بنك ساب داخل المملكة العربية السعودية بتحديد بعض الشروط والأحكام التي يجب توافرها للأستفادة من التمويل الشخصي الذي يقدمة البنك للأفراد من خلال موقع ثقفنى سوف نتعرف في هذا المقال على الشروط الواجب توفرها في المتقدمين للحصول على التمويل الشخصي من بنك ساب داخل المملكة العربية السعودية

أن يكون عمر العميل لا يقل عن 21 عاماً ولا يزيد عن 58 عاماً وذلك للموظف في القطاع الحكومي ولا يزيد عن 60 عاماً للموظف في القطاع الخاص أن يكون الحد الأدنى للراتب الأساسي للسعوديين وغير السعوديين هو 3000 ريال سعودي يجب أن يبدأ الحد الأدنى لمجموع الراتب للسعوديين 4000 ريال سعودي ولغير السعوديين يبدأ مجموع الراتب من 5000 ريال سعودي مدة الخدمة في الوظيفة الحالية يجب ألا تقل عن شهر واحد للسعوديين و ثلاثة أشهر لغير السعوديين وذلك لاستكمال طلب الحصول على التمويل الشخصي وبالنسبة للعميل المتقاعد يجب أن يكون عمر العميل بين 40 عام و 67 عام وأن يكون الحد الأدنى للراتب التقاعدي هو 3000 ريال سعودي

الأوراق المطلوبة لطلب قرض شخصي من بنك ساب

وقد قام بنك ساب بتحديد بعض الوثائق والمستندات الواجب توفرها وتقديمها للبنك من أجل استكمال إجراءات طلب الحصول على التمويل الشخصي الفوري من بنك ساب وفى هذا المقال من خلال موقع ثقفنى سوف نتعرف على تلك الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على التمويل الشخصي من البنك داخل المملكة العربية السعودية

صورة من بطاقة الهوية الوطنية وذلك للسعوديين ويجب أن تكون سارية للحصول على التمويل الشخصي. صورة من جواز السفر وذلك لمواطني مجلس التعاون الخليجي والمقيمين صورة من رخصة الأقامة وتكون سارية الصلاحية بحد أدنى شهر واحد وذلك للمقيمين لاستكمال طلب التمويل الشخصي المقدم من بنك ساب. تعريف بالراتب من جهة العمل ويجب أن يكون لم يمضي على تاريخه شهر واحد خطاب تحويل راتب ويجب أن يكون موقع من شخص مفوض بالشركة وذلك لاستكمال طلب الحصول على التمويل الشخصي المقدم من بنك ساب.

ويعتبر بنك ساب من أهم وأكبر البنوك الرائدة في مجال التمويل داخل المملكة العربية السعودية وذلك نظراََ لما يقدمه البنك من منتجات تمويلية وعروض بنكية مصممة خصيصاً لتلبية كافة متطلبات وإحتياجات العملاء والتحقيق الاستقلال المالي الذي يسعى إليه العميل و مطابقة لأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية كما يقدم البنك أيضاً تسهيلات عديدة وخيارات للسداد متنوعة وأقساط مجدولة تساعد العملاء في إختيار التمويل المناسب لهم،كما يقدم البنك الموافقة الفورية على طلب الحصول على التمويل الشخصي وذلك بعد توافر جميع الشروط التي يضعها البنك والواجب توفرها في المتقدمين بالإضافة إلى سرعة تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة لاستكمال إجراءات طلب الحصول على التمويل الشخصي المقدم من بنك ساب داخل المملكة العربية السعودية،ويمكن للعملاء الجدد أو العملاء الحاليين من المواطنين السعوديين والمقيمين أيضاً بجنسيات مختلفة داخل أراضي المملكة العربية السعودية التعرف على المزيد من المنتجات التمويلية والعروض البنكية التي يقدمها البنك من خلال زيارة أقرب فرع من فروع بنك ساب أو الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك ساب على الأنترنت والأطلاع على كافة التفاصيل أو الأتصال على رقم خدمة العملاء الخاص ببنك ساب.

ويأتي بنك ساب ضمن مجموعة من البنوك الرائدة في مجال التمويل داخل المملكة العربية السعودية حيث يقدم البنك مجموعة متكاملة ومتنوعة من الحلول التمويلية والعروض المصرفية التي تناسب كافة الفئات من أفراد وشركات ومنشأت صغيرة ومتوسطة كما يعمل بنك ساب على تطوير كافة منتجاته التمويلية وخدماته البنكية حتى تناسب متطلبات وإحتياجات العملاء،كما يعمل البنك على توظيف قاعدتة الرأسمالية وخبرته من أجل القيام بدور ريادي وهام فى مجال التمويل في المملكة والمساهمة بشكل كبير في تنشيط القطاع الإقتصادي داخل المملكة العربية السعودية.