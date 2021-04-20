زلزال قوي يهز منطقة نياس بغرب إندونيسيا

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا بقوة ست درجات هز منطقة نياس في غرب إندونيسيا.

وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات. وكان قد ذكر في وقت سابق إنه كان على عمق كيلومترين وبقوة 5.9 درجة.

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