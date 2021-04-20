رواندا : فرنسا مسؤولة عن السماح بـ الإبادة الجماعية فى 1994

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز"، أكدت رواندا أن فرنسا كانت تعلم بالتحضير لإبادة جماعية فى البلاد، مشيرة إلى تحملها مسؤولية كبيرة عن السماح بحدوثها.
جاء ذلك، فى تقرير نشرته الحكومة، مساء أمس الإثنين، بعد تقرير مماثل صادر عن لجنة مؤرخين فرنسية فى مارس الماضى، أفاد بأن فرنسا تغافلت عن الأحداث التى أدت للإبادة الجماعية بسبب موقفها الاستعمارى من إفريقيا.
وقال مستشار لـ الرئاسة الفرنسية أمس الإثنين، ردا على تقرير رواندا، إن "رسالة وزير الخارجية الروندى خطوة رئيسية فى التقريب بين بلدينا".
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