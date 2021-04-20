تمويل الراجحي بالتقسيط بدون كفيل وبأقل راتب وتأمين تكافلي مجاني

تمويل الراجحي بالتقسيط بدون كفيل وبأقل راتب شهري يأتي ضمن مجموعة من متنوعة ومتكاملة من العروض التمويلية التي يقدمها مصرف الراجحي لقطاع الأفراد وذلك بتسهيلات عديدة وإمتيازات متنوعة يمكن للعميل الاستفادة منها عند التقدم بالطلب، ويعتبر مصرف الراجحي من أكبر وأهم المصارف الإسلامية في الشرق الأوسط والذى يعمل على توظيف قاعدتة الرأسمالية وخبرته من أجل القيام بدور ريادي وهام فى مجال التمويل كما يسعي البنك إلى أن يصبح الإختيار الأول لدي العملاء وذلك من خلال تقديم منتجات تمويلية وعروض مصرفية تلبي الاحتياجات المالية للأفراد والشركات والمنشأت الصغيرة والمتوسطة ومن خلال موقع ثقفنى سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال أهم المزايا التي يمكن أن يستفيد بها العميل عند التقدم بطلب الحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل المتاح لدي مصرف الراجحي كما سوف نوضح في هذا المقال الرابط الإلكتروني الرسمي لتقديم على طلب التمويل من خلال الموقع الإلكتروني لمصرف الراجحي.

تمويل الراجحي بالتقسيط بدون كفيل وبأقل راتب

يقدم مصرف الراجحي في المملكة الأردنية الهاشمية تمويل شخصي فوري بأقساط ميسرة وبدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن لاستكمال إجراءات طلب الحصول على المنتج، كما يوفر البنك من خلال هذا التمويل مبالغ مالية كبيرة يمكن للأفراد الحصول عليها من خلال شروط ميسرة ومتطلبات بسيطة وإجراءات سريعة لتنفيذ طلب الحصول على تمويل الراجحي بالتقسيط بدون كفيل وبأقل راتب ، ومن خلال موقع ثقفنى سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال تلك المميزات التي يمكن أن يستفيد بها العميل عند التقدم بطلب الحصول على التمويل الشخصي من مصرف الراجحي في الأردن.

تمويل شخصي متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية. يوفر مصرف الراجحي تأمين تكافلي مجاني على الحياة عند التقدم بطلب الحصول على التمويل. يمكن للأفراد من موظفي القطاع الحكومي أو القطاع الخاص الحصول على تمويل الراجحي بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن. يوفر مصرف الراجحي التمويل بمبالغ مالية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي 70 ألف دينار أردني. يتميز التمويل الشخصي المتاح لدي مصرف الراجحي بفترات سداد مرنة وأقساط ميسرة ومجدولة حتى 120 شهر. يقدم البنك الموافقة الفورية على طلب الحصول على المنتج وذلك بعد التأكد من توافر جميع الشروط التي حددها البنك وتقديم كافة المستندات والأوراق المطلوبة لاستكمال الطلب. يعمل مصرف الراجحي على سرعة توفير السيولة النقدية التي يحتاجها العملاء لتحقيق أهدافهم وتطلعاتهم وذلك من خلال إيداع نقدي فوري لمبلغ التمويل في الحساب البنكى الخاص بالعميل.

يمكن للأفراد الراغبين في الحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل المتاح لدي البنك من خلال خدمة الراجحي مباشر وإدخال الاسم وكلمة السر لتسجيل الدخول. كما يمكن أيضاً التقديم على طلب الحصول على المنتج من خلال الدخول على الرابط الإلكتروني الرسمي للتمويل الشخصي بدون كفيل لدي مصرف الراجحي وتعبئة نموذج الطلب بجميع المعلومات والبيانات المطلوبة. الأفراد الراغبين في الحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل من مصرف الراجحي يمكنهم التقديم على الطلب من خلال زيارة أقرب فرع من فروع البنك.

يشترط أن يكون الشخص المتقدم بالطلب موظف في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص وذلك للاستفادة من التمويل. الراتب الشهري للمتقدم الذي يعمل في القطاع العام يجب ألا يقل عن 300 ريال دينار شهرياً. أما إذا كان المتقدم يعمل في القطاع الخاص يشترط ألا يقل الراتب الشهري عن 400 دينار اردني شهرياً. فترة الخدمة في العمل لموظفي القطاع العام يجب ألا تقل عن 3 أشهر وذلك للحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل من مصرف الراجحي. إذا كان المتقدم بالطلب من العاملين في القطاع الخاص فيشترط ألا تقل فترة الخدمة في العمل عن ستة أشهر وذلك لاستكمال إجراءات طلب الحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل من مصرف الراجحي.

كيفية التقديم على طلب تمويل الراجحيشروط الاستفادة من المنتج