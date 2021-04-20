رابط منصة مدرستي schools.madrasati.sa للتعليم عن بعد لكافة المراحل الدراسية بالمملكة السعودية وخطوات انشاء حساب جديد

رابط منصة مدرستي، البحث مستمر حول رابط تلك المنصة التعليمية السعودية من قبل الطلاب وأولياء الامور بكافة أنحاء المملكة العربية السعودية باحثين عن تلك التفاصيل الخاصة بمنصة مدرستي التعليمية وذلك بعد ان كانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية عن تفعيل ذلك الرابط الالكتروني الخاص بالتسجيل على منصة مدرستي التعليمية للاستفادة من تلك الخدمات التعليمية المختلفة التي تم توفيرها على المنصة لخدمة الطلاب بشكل الكتروني دون تكبد معاناة الذهاب الي المدارس في ظل انتشار فيروس كورونا حفاظا على صحة الطلاب ولضمان سلامتهم.

منصة مدرستي التعليمية

فلقد أوضحت وزارة التربية والتعليم السعودية أنة قد تم توفير ذلك الرابط الالكتروني الخاص بمنصة مدرستي التعليمية الذي يتمكن من خلاله الطلاب من الدخول وانشاء حساب جديد على المنصة لتكملة المسيرة التعليمية بنظام التعليم عن بعد حفاظا على صحة الطلاب ولضمان سلامتهم، ولذلك تم تفعيل ذلك الرابط ليتمكن من خلاله الطلاب والأوياء الامور من تسجيل الدخول الطلاب لتلقي الدروس التعليمية المختلفة للمواد الدراسية المقررة على الطلاب وبالنسبة لأولياء الامور فليتمكنوا من متابعة مستوي أبناءهم التعليمي في خلال تلك المسيرة التعليمية.

ولذلك استطاعت تلك المنصة التعليمية الالكترونية ان تثبت نجاحها في خلق حلقة من التواصل فيما بين الطلاب والمعلمين وأولياء الامر وبالاضافة الي انها استطاعت ان تقوم بتقديم ذلك المحتوي السهل الي الطلاب بشكل الكتروني وذلك من أجل تكملة المسيرة التعليمية عن بعد.

خطوات تسجيل الدخول عبر منصة مدرستي التعليمية

فلقد أوضحت الوزارة تلك الخطوات المتبعة من قبل الطلاب ليتمكنوا من تسجيل الدخول عبر منصة مدرستي التعليمية وذلك عن طريق أتباع التالي:-