تطعيم 211.6 مليون أمريكى ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ موقع "روسيا اليوم"، قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن أكثر من 132 مليون شخص تلقوا جرعة واحدة من اللقاح على الأقل، فيما حصل ما يزيد عن 85 مليونا على جرعتين.

وأوضحت المراكز أن أن الجرعات التى تم تزويعها هي من لقاحات "فايزر- بيونتيك" و"موديرنا" و"جونسون آند جونسون".