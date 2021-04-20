معرفة الولوج إلى نظام نور برقم الهوية نتائج المرحلة الابتدائية الفصل الثاني 1442

نظام نور نتائج الطلاب لقد أتاح نظام نور لأولياء الأمور الإمكانية في الحصول على درجات أبنائهم الطلاب، ومعرفة النتائج النهائية الخاصة بهم، وذلك يتم من خلال نظام نور عن طريق إدخال رقم الهوية الخاص ب ولي الأمر، وتمت هذه الخطوة بسبب الإعلان عن بداية الاختبارات الخاصة بالترم الثاني وذلك في جميع أرجاء المملكة لجميع طلاب المرحلة الإبتدائية، والمرحلة الثانوية. حيث يتم عقد الامتحانات بالمملكة من خلال منصة “مدرستي” ،ويتم ذلك في تمام الساعة ” الثانية عشر ونصف إلى الساعة الثانية ونصف ظهراً.

خطوات الحصول على النتائج من خلال نظام نور

.عليك أولا القيام بالدخول على الموقع الإلكتروني، وذلك من خلال هذا الرابط الخاص ببرنامج نور من هنا.

يتوجب على ولي الأمر بعد الدخول على الرابط المذكور أعلى أن يقوم بإختيار تسجيل جديد، وذلك إذا توافر لديه الرغبة في ذلك.

يجب على ولي الأمر استكمال البيانات الناقصة، وذلك من أجل استكمال باقي خطوات عملية التسجيل لكي يستطيع تفعيل الإشعار الخاص بالدرجات.

في حالة تواجد حساب أخر على الموقع قد تم تسجيله من قبل يمكنك تسجيل الدخول من خلاله، وذلك دون الحاجة إلى تفعيل حساب جديد.

يمكنك الحصول على النتيجة من خلال الرابط السابق ووضعه في بداية الخطوات، ويكون الإستعلام عن النتيجة من خلال الهوية الخاصة بك، ويكون ذلك في حالة الإعلان عن ظهور النتائج.

موقع نور نتائج الطلاب

في نهاية الأمر لقد قام برنامج نور وجميع العاملين عليه بالمملكه العربية السعودية بتوفير كافة السبل لأجل أن يحصل الطالب على درجاته النهائية ويكون على علم بها من خلال هذا الموقع، ويتم ذلك بشكل سهل وبسيط، وبدون أي عناء أو صعوبة من الممكن أن تواجه الطلاب وأولياء الأمور خلال التسجيل على الموقع ومعرفة النتائج الخاصة بأبنائهم الطلاب.

بدأ الطلبة والطالبات في المملكة العربية السعودية الان في التوافد إلى الموقع الرسمي لنظام نور معرفة نتائج الطلاب، حتى يتمكنوا من معرفة موعد إصدار النتيجة والتي من المتوقع أن تعلن في شهر أبريل الجاري من عام 2021 حيث أن وزارة التربية والتعليم السعودية تعمل دائماً بشكل كفئ في الاختبارات وفي تصحيح أوراق الطلاب في كل المحافظات.