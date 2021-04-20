نظام نور برقم الهوية فقط llog in نتائج الطلاب الفصل الثاني 1442

يعتبر نظام نور من المنصات الإلكترونية التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية، والغرض منه هو تمكين الطلاب من الحصول على جميع الخدمات التي يحتاجون إليها عبر الإنترنت، لأن المنصة توفر جميع النتائج لجميع الطلاب من خلال رقم الهوية، ويسمح النظام لجميع الطلاب وأولياء الأمور بالتسجيل عن طريق إدخال رقم الهوية.

أهمية نظام نور حساب ولي الأمر حيث تنحصر أهمية هذا النظام في حقيقة أن الآباء يمكنهم التعرف على درجات أبنائهم عن طريق إدخال رقم هويتهم إلى الرابط الخاص بنظام نور، واستخدام الحساب الذاتي للمتعلم بذلك النظام عندما يتم إعتماد ورفع النتيجة المتعلقة بالطلاب والطالبات على الموقع الخاص بها ونتابع معكم تفاصيل الاستعلام عن نتائج الطلاب من خلال تلك المقالة.

إشعار حول درجات الطالب

خطة امتحان الطالب

ملاحظات حول الطلاب

الواجبات المدرسية للطالب

ملاحظات الوالدين والتواصل

أسباب الإرجاع والتأخير

مواعيد المدرسة

طلب التحويل إلى مدرسة

التقارير

تسجيل أطفال جدد

تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي

أدخل إسم المستخدم وكلمة المرور لتسجيل الدخول إلى المنصة

تأكيد الإدخال عن طريق إدخال كلمة المرور الواردة على الهاتف

في نظام نور ستجد إستعلامًا عن درجات الطلاب على الواجهة, انقر فوقه

سيتم إعادة توجيهك إلى الموقع أو الدخول مباشرة

أدخل إسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك

إنقر لتسجيل الدخول

تقرير الوصول

انقر فوق إشعار النتيجة

الذهاب إلى الشاشة الرئيسية لموقع نور هنا.

إختر رابط تسجيل الوالدين

أدخل سجل الوالدين

أدخل إسم المستخدم الخاص بك

إختر تسجيل طالب جديد

أدخل رقم الهوية أو الإقامة وتاريخ الميلاد وصلة القرابة

ثم حدد صف الطفل.

بعض الخدمات التي يقدمها نظام نور لأولياء الأمور:طريقة التعرف على نتائج الطلاب:خطوات تسجيل طالب جديد

تحديث اليوم الثامن من شهر رمضان الكريم لعام 1442 حيث تتوالى عمليات البحث من قبل الطلاب بعد اقتراب انتهاء الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني في المملكة العربية ومن المتوقع أن يتم إعلان النتائج خلال 10 أيام من الآن تابعونا من خلال موقعنا لرصد النتائج فور الإعلان عنها ونتابع معكم التحديثات اللازمة.

وقد بدأت عمليات البحث من قبل الطلبة والطالبات في كل مكان في داخل المملكة العربية السعودية وخاصة المرحلة الابتدائية التي من المتوقع أن تظهر النتائج الخاصة بها خلال أيام، وقد قامت وزارة التربية والتعليم بالتأكيد أن عمليات التصحيح هذا العام سوف تتم بشكل مميزة وبدقة ومراجعة صحيحة وتتم عمليات المراجعة بين المعلمين والمعلمات وفق الإجراءات الإحترازية.

الجدير بالذكر وأن نظام نور الإلكتروني هو واحد من أهم الأنظمة المتواجدة في المملكة العربية السعودية، وذلك نظراً لما يقدمه من خدمات على أعلى مستوى للطلبة والطالبات على رأسها تسجيل الطلاب الجدد بحساب ولى الأمر، بالإضافة إلى إعلان نتائج جميع المراحل الدراسية إلكترونياً، ومتابعة عمليات النقل الخارجي والداخلي لكل من المعلمين والمعلمات.