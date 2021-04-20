الأسئلة الثلاثة.. رئيس ريال مدريد يكشف "أهم الأسرار"

بعد ساعات من الصخب الهائل الذي أثاره إعلانه انطلاق بطولة "السوبر الأوروبي"، عاد رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، ليخرج عن صمته، مجيبا عن أهم 3 أسئلة تشغل عشاق ريال مدريد حاليا.

وكشف بيريز عن رؤيته بشأن إمكانية تعاقد "النادي الملكي" مع نجم باريس سان جرمان، كيليان مبابي، وتجديد عقد قائد "المرينغي" سيرجيو راموس، واحتمال عودة كريستيانو رونالدو من يوفنتوس.

ووصف بيريز في مقابلة مع برنامج "الشيرينجيتو"، نقلتها صحيفة "آس"، الوضع في ريال مدريد بأنه يتطلب إجراء تغيير، لافتا إلى أنه يعمل على ذلك الأمر.

وحول إمكانية التعاقد مع مبابي، أوضح بيريز: "لم أتحدث مع مبابي، على الأقل حتى يومنا هذا، أؤكد أنني لم أتحدث معه منذ سنوات، أعرف فقط ما أقرأه في الصحف".

وفيما يتعلق بإمكانية عودة البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد قال بيريز: "ميسي ورونالدو لاعبان جيدان للغاية، عودة كريستيانو إلى مدريد؟ لا، هو لديه عقد مع يوفنتوس، ولكن عودته إلى ريال مدريد ليس لها أي معنى، أنا أحبه كثيرا، فقد أعطانا الكثير".

وأما بالنسبة إلى إمكانية تجديد عقد قائد الفريق راموس، فأوضح بيريز: "أحب راموس كثيرا، ولكننا في وضع صعب للغاية، علينا أن نكون واقعيين، نحن جميعنا الآن في وضع صعب للغاية"، حسبما نقلت صحيفة "آس" الإسبانية.

وعما إذا كان راموس سيرحل عن ريال مدريد أجاب بيريز: "أنا لم أقل هذا، نحن نفكر في إنهاء هذا الموسم، وبعدها سنرى ما علينا فعله، قد تحدث أمور كثيرة، ولكن سننهي الموسم أولا، نحن نتحدث مع لاعبين كثيرين، وهناك الكثيرون ممن خفضوا رواتبهم بإرادتهم، لقد وافق راموس على تخفيض راتبه العام الماضي بنسبة 10 في المئة، ولكن وضعه مختلف هذا العام".

وأثنى بيريز على زين الدين زيدان، حيث قال: "إنه أفضل مدرب قادنا، إنه أسطورة، كما أنه سعيد، وكما يقول هو لا يمكن لأحد معرفة ما قد يحدث، ولكنه لديه عقد معنا".

واختتم بيريز حديثه مبديا إعجابه بنجم برشلونة ليونيل ميسي، حيث قال: "إنه لاعب كبير" وتحدث عن مباراة ريال مدريد وبرشلونة باعتبارها "ظاهرة ورفاهية لا يملكها أحد سوانا، يشاهد هذه المباراة ملايين المشجعين".