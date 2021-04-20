جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ موقع "روسيا اليوم"، أفادت بيانات وزارة الصحة التونسية بارتفاع حصيلة الإصابات بوباء "كوفيد 19" فى البلاد إلى 287 ألفًا و61 حالة، وأن إجمالى الوفيات بلغ 9 آلاف و825.
وأشارت بيانات "الوزارة" أيضًا، إلى ارتفاع يقدر بعشرات الحالات فى معدل الإصابات، وانخفاض طفيف فى معدل الوفيات حيث سجلت تونس طبقًا لآخر حصيلة و1.514 مصابًا فيما توفى 66 شخصًا بـ الفيروس التاجى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كورونا فى تونس .. 1571 إصابة جديدة و42 حالة وفاة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.