كورونا فى تونس .. 1571 إصابة جديدة و42 حالة وفاة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ موقع "روسيا اليوم"، أفادت بيانات وزارة الصحة التونسية بارتفاع حصيلة الإصابات بوباء "كوفيد 19" فى البلاد إلى 287 ألفًا و61 حالة، وأن إجمالى الوفيات بلغ 9 آلاف و825.

وأشارت بيانات "الوزارة" أيضًا، إلى ارتفاع يقدر بعشرات الحالات فى معدل الإصابات، وانخفاض طفيف فى معدل الوفيات حيث سجلت تونس طبقًا لآخر حصيلة و1.514 مصابًا فيما توفى 66 شخصًا بـ الفيروس التاجى.