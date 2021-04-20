كورونا حول العالم.. 141.67 مليون مصاب حتى الآن

جدة - نرمين السيد - أفادت وكالة "رويترز"، استنادًا إلى إحصاء لها، بأن إجمالى المصابين بفيروس كورونا المستجد حول العالم بلغ 141.67 مليون شخص، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات جراء الفيروس التاجى إلى ثلاثة ملايين و163 ألفًا و124 حالة.





وتم رصد حالات إصابة بـ "كورونا" فى أكثر من 210 دول ومناطق حول العالم، من بدء الجائحة انطلاقًا من مقاطعة ووهان فى الصين فى ديسمبر من عام 2019. وكان قد أعلنت المديرة الفنية لـ برنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيرخوف، مساء أمس الإثنين، ارتفاع حالات الإصابة بـ "كوفيد 19" بين كل الفئات العمرية حول العالم.

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