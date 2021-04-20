سحب التأدية للمكرمة الملكية لمستفيدي الضمان الإجتماعي رمضان 1442 هجريًّا ، ينتظر الكثير من الأسر محدودة أو منعدمة الدخل بالمملكة العربية السعودية موعد إعلان صرف المكرمة الملكية لشهر رمضان المبارك 1442 هجريًا، وتُعد هذه المعونة بمثابة دعم مادي لهذه الأسر في شهر رمضان المبارك، وقد أعلن سفير الضمان الإجتماعي بالمملكة العربية السعودية هذا الخبر السار أنه قد تم سحب معونة المستفيدين من الضمان الإجتماعي ( المكرمة الملكية )، وذلك بقيمة ألف ريال سعودي لكل أساسي و خمسمائة ريال سعودي لكل تابع، وأعلن أيضًا أن هذه المعونة سيتم صرفها خلال الساعات القليلة القادمة بالإضافة أنه ليس لها تسجيل وإنما تنزل تلقائيًا، ويتم تحديد قيمة المكرمة الملكية وموعد صرفها بناءًا على الأمر الملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والتي يأمر بصرفها كل عام في شهر رمضان المبارك، وذلك بهدف مساعدة مستفيدي الضمان الاجتماعي على تلبية احتياجاتهم وتحسين مستوي الحياة المعيشية خلال شهر رمضان المبارك 1442 هجريًا.

الإستعلام عن موعد صرف معونة مستفيدي الضمان الاجتماعي ( المكرمة الملكية ) لشهر رمضان المبارك 1442 هجريًّا

وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية هي الجهة الرسمية الوحيدة المسؤولة عن الإعلان عن موعد صرف معونة مستفادي الضمان الاجتماعي ( المكرمة الملكية ) في شهر رمضان المبارك 1442 هجريًا، وذلك بعد صدور أمر ملكي يُحدد موعد صرف هذه المعونة وقيمتها، ويُمكن للمواطن السعودي الاستعلام عن موعد صرف المكرمة الملكية من خلال الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية.

الفئات المستحقة لمعونة مستفادي الضمان الاجتماعي ( المكرمة الملكية ) رمضان 1442 هجريًّا

قد حددت حكومة المملكة العربية السعودية بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية الفئات المستحقة لمعونة مستفادي الضمان الاجتماعي ( المكرمة الملكية )، وجاءت كالتالي:

الأسر التى لايوجد عائل لهم.

النساء المطلقات والأرامل واللاتي ليس لهن عائل.

الأشخاص العاجزين والذين ليس لديهم القدرة على القيام بأى عمل وليس لديهم أى مصدر دخل.

اليتامى ومجهولي الأب.

الأشخاص الذين بلغوا سن الشيخوخة وليس لديهم القدرة على القيام بأى عمل.

وتُعد المكرمة الملكية واحدة من إحدى المبادرات التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لدعم المواطن السعودي لمواجهة متطلبات الحياة وتوفير مستوي معيشة مناسب دون اللجوء إلى أحد، وخاصة بعد تدهور الوضع الإقتصادي في كثير من المجالات وزيادة أعداد البطالة في ظل جائحة فيرس كورونا المستجد ( كوفيد19 ).