زلزال جديد يضرب غرب إندونيسيا

جدة - نرمين السيد - وأوضح المركز، حسبما أوردته صحيفة "جاكرتا بوست" الإندونيسية اليوم الثلاثاء، أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلو مترات، عند الساعة السابعة تقريبا بحسب التوقيت المحلى.

وأشار المركز إلى أن الزلزال وقع على بعد 325 كيلو مترا عن مدينة بادانج و254 كيلو مترا عن مدينة سينابونج الإندونيسيتين.