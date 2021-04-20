أثار مقطع فيديو قصير نشرته كريستينا رايان من منزلها في فلوريدا، انقساما بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أكد فريق صحة اللقطات، بينما ذهب آخرون إلى تفسيره بشكل مختلف.
وأظهر مقطع الفيديو مخلوقا يشبه الديناصور يتحرك في حديقة منزل كريستينا، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.
وتحرك في الفيديو حيوان صغير الحجم، يسير على قدمين، يشبه كثيرا فصيلة الديناصورات "فيلوسيرابتور".
وتعليقا على الفيديو، قالت كريستينا، إن الفيديو صحيح، ولكنها لا تعرف هوية الحيوان الذي يسير على نحو غريب.
وانقسم رواد مواقع التواصل ممن شاهدوا الفيديو بين مؤيدين أكدوا صحة الفيديو، وبأن الكائن الذي ظهر فيه ليس طائرا كبيرا كما زعم البعض، إذ ظهرت أرجل أمامية للحيوان.
وذهب فريق إلى القول إن الحيوان هو كلب ولكنه يرتدي شيئا على جسمه، وأن الفيديو عبارة عن مزحة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لكم القرار: هل رصد هذا الفيديو "ديناصورا" يتحرك في الحديقة؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.