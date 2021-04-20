كورونا يضرب بقوة .. أكثر من 30 ألف إصابة جديدة فى البرازيل

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ وكالة "رويترز"، أظهرت بيانات وزارة الصحة البرازيلية أن الفيروس التاجى أودى بحياة ألف و347 شخصًا جدد خلال يوم.
وافادت الوزارة بأن إجمالى الحالات المصابة بـ "كورونا" وصل إلى 13 مليونًا و973 ألفًا و695 إصابة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 374 ألفًا و682 حالة منذ بدء الجائحة.
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