وفاة نائب الرئيس الأمريكى الأسبق جيمى كارتر

جدة - نرمين السيد - ولد والتر فريدريك مونديل فى 5 يناير 1928 فى بلدة سيلان الصغيرة بولاية مينيسوتا، وأمضى طفولته متنقلا بين بلدات صغيرة فى الولاية.
حصل على جائزة القيادة العامة فى طب الأعصاب من الأكاديمية الأمريكية لطب الأعصاب، فى عام 2015، لزيادة الوعى بصحة الدماغ، بعد أن فقد زوجته وابنته بسبب أمراض عصبية.
كما شغل مونديل منصب عضو مجلس الشيوخ عن ولاية مينيسوتا فى الفترة من 1964 إلى 1976.
كان مونديل، أول نائب رئيس له مكتب فى البيت الأبيض وكان منخرطا بعمق فى كل من السياسة الأمريكية الداخلية والخارجية، وعمل عن كثب مع كارتر.
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