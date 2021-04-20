أمريكا تحذر مواطنيها من السفر إلى 80% من دول العالم

جدة - نرمين السيد - كشفت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الإثنين، عن عزمها على إصدار تحذيرات من "المستوى الرابع" بتجنب السفر لنحو 80% من البلدان، داعية مواطنى الولايات المتحدة إلى "إعادة النظر فى جميع خططهم للسفر إلى الخارج" بسبب مخاطر كورونا.





وقالت الخارجية الأمريكية، إنه فى الوقت الذى يواجه فيه المسافرون مخاطر مستمرة بسبب جائحة كورونا، ستبدأ وزارة الخارجية تحديث إرشادات السفر هذا الأسبوع، لتعكس بشكل أفضل إشعارات السفر الصحية المستندة إلى علم مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، والتى تحدد القضايا الحالية التى تؤثر على صحة المسافرين. وقالت الوزارة، إن هذا لا يعنى إعادة تقييم الوضع الصحى الحالى فى دولة معينة، ولكنه يعكس تعديلاً فى نظام تقديم النصائح حول السفر. يذكر أن الولايات المتحدة كانت أصدرت تحذيرًا شاملاً من المستوى الرابع حول السفر الدولى فى مارس 2020، وأنهته فى أغسطس من نفس العام، ثم عاودت إصدار تحذيرات فردية لأجزاء مختلفة من العالم.

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