العراق يعتقل 3 عناصر من داعش فى نينوى

جدة - نرمين السيد - وذكرت المديرية، فى بيان أوردته قناة " السومرية نيوز" العراقية، أنه بناء على معلومات استخباراتية أفادت بوجود ثلاثة عناصر إرهابية تنشط ضمن ما يسمى "قاطع أبو مروان الحمدانى" الإرهابى، تم القيام بعملية نوعية استباقية وتشكيل قوة مشتركة للتحرك وتم القبض على العناصر الإرهابية عقب محاصرتها فى منطقة زمار بنينوى.
وأشار البيان إلى أن المعتقلين اشتركوا بعمليات إرهابية، ومن المطلوبين للقضاء.
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