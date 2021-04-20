الجيش الأمريكى يبدأ تطعيم سجناء جوانتانامو ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - بدأ الجيش الأمريكى عملية تطعيم السجناء فى سجن جوانتانامو باللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، أمس الإثنين، فى محاولة لحماية جنوده هناك، والمساعدة فى استئناف جلسات الاستماع حول جرائم الحرب، حسبما قال مسؤول فى الإدارة الأمريكية مطلع على خطة البنتاجون.





وحسبما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، كنت القيادة الجنوبية الأمريكية، التى تشرف على سجن جوانتانامو، طلبت من إدارة ترامب تطعيم السجناء، ومن بينهم خالد شيخ محمد و4 رجال آخرين متهمين بالتآمر لتنفيذ هجمات 11 سبتمبر 2001.

إلا أن البنتاجون أرجأ خطط التطعيم فى 1 فبراير، بعدما اتهم مسؤولون منتخبون وضحايا الهجمات، وزارة الدفاع بإعطاء الإرهابيين الأولوية قبل الشعب الأمريكى فى الحصول على اللقاح.

وبحسب الصحيفة، قال المسؤول إنه "بحلول الإثنين، قُدم لقاح لجميع البالغين فى السجن، بما فيهم القوات وموظفو وزارة الدفاع المدنى، البالغ عددهم 1500".

وقال المسؤول فى الإدارة، إن "قرار تطعيم المحتجزين يهدف فى جزء منه إلى حماية أفراد الخدمة الذين رفضوا تلقيحهم"، لافتة إلى أن اللقاح يعتبر اختياريًا للمعتقلين، ولم يكشف عن عدد الذين قبلوا التطعيم من أصل 40 سجينًا بقوا فى جوانتانامو.