السعودية: إغلاق 33 مسجدًا بعد إصابة مصلين بكورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية، مساء أمس الإثنين، إغلاق 33 مسجدًا فى 8 مناطق بشكل مؤقت، وذلك بعد ثبوت 33 إصابة بفيروس كورونا بين المصلين المترددين على هذه المساجد.





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