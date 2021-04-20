تردد قنوات الأطفال الجديد 2021 | تردد قنوات الكرتون 2021 نايل سات

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يُعد تردد قنوات الأطفال أحد الموضوعات الهامة التي يبحث عنها الكثيرون في الآونة الأخيرة حتي تمكنوا من إلهاء أطفالهم وتنمية عقولهم ليكونوا متماشين مع العصر الحديث. لهذا السبب نوفر لكم خلال هذه المقالة تردد قنوات الأطفال 2021 نايل سات.تردد قنوات الأطفال ٢٠٢١
مع بداية عام 2021 وبالتحديد في نهاية شهر مارس شهدنا جميعاً إغلاق الكثير من القنوات بسبب تغيير الترددات الحالية. من ضمن هذه القنوات كانت قنوات الأطفال والكرتون.
ننشر لكم خلال هذه المقالة باقة من أكبر قنوات الأطفال والكرتون بالتردد الحديث علي القمر الصناعي نايل سات، مع نبذة سريعة عن كل قناة، ومميزاتها علي حدة.تردد قناة كوكي 2021
تقوم بعرض سلسلة كاملة من المسلسلات والأفلام الكرتونية الفريدة من نوعها، وربما لا تتوفر علي أي قناة كرتونية أخري، وفيما يلي تردد قنوات الأطفال كوكي:
- القمر الصناعي:: Nile-Sat
- اسم القناة:: كوكي
- التردد:: 10160
- الاستقطاب:: H (أفقي)
- معدل الترميز:: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
شهد تردد قناة مودي 2021 الكثير من عمليات البحث في الآونة الأخيرة، ويرجع ذلك لكونها واحدةٌ من كُبري القنوات المتخصصة في مجال عرض الكرتون والأنيميشن.
تقوم القناة دوماً بعرض آخر أفلام الكرتون الجديدة المترجمة أو المدبلجة للمصرية أو العربية الفصحي، وفي بعض الأحيان تعرض كرتون توم وجيري، وفيما يلي تردد قناة مودي 2021 نايل سات الجديد:
- القمر الصناعي:: Nile-Sat
- اسم القناة:: مودي
- التردد:: 11603
- الاستقطاب:: H (أفقي)
- معدل الترميز:: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
تُعد قناة ميكي من أبرز تردد قنوات الأطفال نايل سات 2021 حيث أنها لازالت إلي يومنا هذا تتحصل علي عشرات الآلاف من المشاهدات يومياً بسبب برامجها الفريدة، وقدرتها علي عرض أحدث أفلام الكرتون أولاً بأول سواء (مدبلجة/مترجمة).
تقوم القناة كذلك بعرض أفلام الكرتون الدينية وبعضاً من البرامج التعليمية للأطفال لتعمل علي زيادة وعي وإدراك الطفل، وثقته بنفسه.
- القمر الصناعي:: Nile-Sat
- اسم القناة:: ميكي
- التردد:: 11526
- الاستقطاب:: H (أفقي)
- معدل الترميز:: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
إن كنت تبحث عن تردد قنوات الأطفال توم وجيري فإن قناة بطوط كيدز هي اختيارك الأمثل والوحيد لمثل هذا الاختيار.
كانت انطلاقة قناة بطوط كيدز منذ فترة قصيرة، إلا أنها تمكنت من تحقيق نجاح باهر وأكثر من رائع في وقت قياسي، مقارنةً مع قنوات ميكي ومودي وكوكي كيدز.
يرجع السبب لأنها تقوم يومياً بعرض أكبر قدر ممكن من حلقات المسلسل الكرتوني الشهير Tom And Jerry بشكل مستمر في أوقات مختلفة دون انقطاع. بجانب ذلك فهي تقوم بعرض أفلام الكرتون الجديدة والقديمة بشكل مدبلج سواء باللهجة المصرية أو اللغة العربية الفصحي.
- القمر الصناعي:: Nile-Sat
- اسم القناة:: بطوط كيدز HD
- التردد:: 11594
- الاستقطاب:: H (أفقي)
- معدل الترميز:: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
يُعد تردد قناة طيور الجنة الجديد واحدٌ من أبرز تردد قنوات الأطفال على نايل سات 2021. إلي يومنا هذا لازالت قناة طيور الجنة منذ ظهورها متألقة دوماً وباستمرار، ويرجع ذلك لمحتواها الفريد، حيث أنها تعمل علي تقديم تجربة كاملة متكاملة للأطفال، بجانب أن كافة برامجها باللغة العربية.
تقوم القناة بعمل الأغاني ذات الرسائل الهادفة، وكذلك بعض البرامج التوضيحية للأطفال الصغار لتعليمهم التفرقة بين الصواب والخطأ. ومنها بعض البرامج التي تعمل علي زيادة الوعي والتنمية والإدراك لدي الأطفال.
- القمر الصناعي:: Nile-Sat
- اسم القناة:: طيور الجنة
- التردد:: 11310
- الاستقطاب:: V (رأسي)
- معدل الترميز:: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 4/3
قناة طيور بيبي هي إحدي القنوات التابعة لقناة طيور الجنة، إلا أنه قد تم إطلاقها خصيصاً لاستهداف الأطفال الصغار.
تحتوي القناة علي الكثير من الأناشيد سواء الكرتونية برسوم متحركة، أو التي يتم تمثيلها من قبل أطفال رائعين. تهدف لإيصال رسالة إلي الطفل ولكن بشكل مرح عصري.
- القمر الصناعي:: Nile-Sat
- اسم القناة:: طيور بيبي
- التردد:: 11396
- الاستقطاب:: V (رأسي)
- معدل الترميز:: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: Auto
تم تغيير تردد قناة كراميش تزامناً مع تغيير الترددات وكذلك لعرض الصورة بجودات عالية، تحتوي القناة علي محتوي ضخم للأطفال، إذ أنها تتوفر علي (برامج تعليمية/ أناشيد وأغاني/ أفلام الكرتون الجديدة).
تمكنت قناة كراميش من احتلال مكانة كبيرة في قلوب الأطفال، بالطبع إنها تعمل علي محاكاة نفس طريقة طيور الجنة ولكن بشكل ونمط مختلف وقد تمكنت من النجاح في ذلك، ولهذا تبقي لكل قناة نكهتها وطعمها الخاص.
- القمر الصناعي:: Nile-Sat
- اسم القناة:: كراميش
- التردد:: 11603
- الاستقطاب:: H (أفقي)
- معدل الترميز:: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: Auto
الوسوم
يُعد تردد قنوات الأطفال أحد الموضوعات الهامة التي يبحث عنها الكثيرون في الآونة الأخيرة حتي تمكنوا من إلهاء أطفالهم وتنمية عقولهم ليكونوا متماشين مع العصر الحديث. لهذا السبب نوفر لكم خلال هذه المقالة تردد قنوات الأطفال 2021 نايل سات.تردد قنوات الأطفال ٢٠٢١
مع بداية عام 2021 وبالتحديد في نهاية شهر مارس شهدنا جميعاً إغلاق الكثير من القنوات بسبب تغيير الترددات الحالية. من ضمن هذه القنوات كانت قنوات الأطفال والكرتون.
ننشر لكم خلال هذه المقالة باقة من أكبر قنوات الأطفال والكرتون بالتردد الحديث علي القمر الصناعي نايل سات، مع نبذة سريعة عن كل قناة، ومميزاتها علي حدة.تردد قناة كوكي 2021
تقوم بعرض سلسلة كاملة من المسلسلات والأفلام الكرتونية الفريدة من نوعها، وربما لا تتوفر علي أي قناة كرتونية أخري، وفيما يلي تردد قنوات الأطفال كوكي:
- القمر الصناعي:: Nile-Sat
- اسم القناة:: كوكي
- التردد:: 10160
- الاستقطاب:: H (أفقي)
- معدل الترميز:: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
شهد تردد قناة مودي 2021 الكثير من عمليات البحث في الآونة الأخيرة، ويرجع ذلك لكونها واحدةٌ من كُبري القنوات المتخصصة في مجال عرض الكرتون والأنيميشن.
تقوم القناة دوماً بعرض آخر أفلام الكرتون الجديدة المترجمة أو المدبلجة للمصرية أو العربية الفصحي، وفي بعض الأحيان تعرض كرتون توم وجيري، وفيما يلي تردد قناة مودي 2021 نايل سات الجديد:
- القمر الصناعي:: Nile-Sat
- اسم القناة:: مودي
- التردد:: 11603
- الاستقطاب:: H (أفقي)
- معدل الترميز:: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
تُعد قناة ميكي من أبرز تردد قنوات الأطفال نايل سات 2021 حيث أنها لازالت إلي يومنا هذا تتحصل علي عشرات الآلاف من المشاهدات يومياً بسبب برامجها الفريدة، وقدرتها علي عرض أحدث أفلام الكرتون أولاً بأول سواء (مدبلجة/مترجمة).
تقوم القناة كذلك بعرض أفلام الكرتون الدينية وبعضاً من البرامج التعليمية للأطفال لتعمل علي زيادة وعي وإدراك الطفل، وثقته بنفسه.
- القمر الصناعي:: Nile-Sat
- اسم القناة:: ميكي
- التردد:: 11526
- الاستقطاب:: H (أفقي)
- معدل الترميز:: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
إن كنت تبحث عن تردد قنوات الأطفال توم وجيري فإن قناة بطوط كيدز هي اختيارك الأمثل والوحيد لمثل هذا الاختيار.
كانت انطلاقة قناة بطوط كيدز منذ فترة قصيرة، إلا أنها تمكنت من تحقيق نجاح باهر وأكثر من رائع في وقت قياسي، مقارنةً مع قنوات ميكي ومودي وكوكي كيدز.
يرجع السبب لأنها تقوم يومياً بعرض أكبر قدر ممكن من حلقات المسلسل الكرتوني الشهير Tom And Jerry بشكل مستمر في أوقات مختلفة دون انقطاع. بجانب ذلك فهي تقوم بعرض أفلام الكرتون الجديدة والقديمة بشكل مدبلج سواء باللهجة المصرية أو اللغة العربية الفصحي.
- القمر الصناعي:: Nile-Sat
- اسم القناة:: بطوط كيدز HD
- التردد:: 11594
- الاستقطاب:: H (أفقي)
- معدل الترميز:: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
يُعد تردد قناة طيور الجنة الجديد واحدٌ من أبرز تردد قنوات الأطفال على نايل سات 2021. إلي يومنا هذا لازالت قناة طيور الجنة منذ ظهورها متألقة دوماً وباستمرار، ويرجع ذلك لمحتواها الفريد، حيث أنها تعمل علي تقديم تجربة كاملة متكاملة للأطفال، بجانب أن كافة برامجها باللغة العربية.
تقوم القناة بعمل الأغاني ذات الرسائل الهادفة، وكذلك بعض البرامج التوضيحية للأطفال الصغار لتعليمهم التفرقة بين الصواب والخطأ. ومنها بعض البرامج التي تعمل علي زيادة الوعي والتنمية والإدراك لدي الأطفال.
- القمر الصناعي:: Nile-Sat
- اسم القناة:: طيور الجنة
- التردد:: 11310
- الاستقطاب:: V (رأسي)
- معدل الترميز:: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 4/3
قناة طيور بيبي هي إحدي القنوات التابعة لقناة طيور الجنة، إلا أنه قد تم إطلاقها خصيصاً لاستهداف الأطفال الصغار.
تحتوي القناة علي الكثير من الأناشيد سواء الكرتونية برسوم متحركة، أو التي يتم تمثيلها من قبل أطفال رائعين. تهدف لإيصال رسالة إلي الطفل ولكن بشكل مرح عصري.
- القمر الصناعي:: Nile-Sat
- اسم القناة:: طيور بيبي
- التردد:: 11396
- الاستقطاب:: V (رأسي)
- معدل الترميز:: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: Auto
تم تغيير تردد قناة كراميش تزامناً مع تغيير الترددات وكذلك لعرض الصورة بجودات عالية، تحتوي القناة علي محتوي ضخم للأطفال، إذ أنها تتوفر علي (برامج تعليمية/ أناشيد وأغاني/ أفلام الكرتون الجديدة).
تمكنت قناة كراميش من احتلال مكانة كبيرة في قلوب الأطفال، بالطبع إنها تعمل علي محاكاة نفس طريقة طيور الجنة ولكن بشكل ونمط مختلف وقد تمكنت من النجاح في ذلك، ولهذا تبقي لكل قناة نكهتها وطعمها الخاص.
- القمر الصناعي:: Nile-Sat
- اسم القناة:: كراميش
- التردد:: 11603
- الاستقطاب:: H (أفقي)
- معدل الترميز:: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: Auto
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