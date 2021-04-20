تردد قنوات الأطفال الجديد 2021 | تردد قنوات الكرتون 2021 نايل سات

يُعد تردد قنوات الأطفال أحد الموضوعات الهامة التي يبحث عنها الكثيرون في الآونة الأخيرة حتي تمكنوا من إلهاء أطفالهم وتنمية عقولهم ليكونوا متماشين مع العصر الحديث. لهذا السبب نوفر لكم خلال هذه المقالة تردد قنوات الأطفال 2021 نايل سات.

تردد قنوات الأطفال ٢٠٢١

مع بداية عام 2021 وبالتحديد في نهاية شهر مارس شهدنا جميعاً إغلاق الكثير من القنوات بسبب تغيير الترددات الحالية. من ضمن هذه القنوات كانت قنوات الأطفال والكرتون.

ننشر لكم خلال هذه المقالة باقة من أكبر قنوات الأطفال والكرتون بالتردد الحديث علي القمر الصناعي نايل سات، مع نبذة سريعة عن كل قناة، ومميزاتها علي حدة.

تردد قناة كوكي 2021

تقوم بعرض سلسلة كاملة من المسلسلات والأفلام الكرتونية الفريدة من نوعها، وربما لا تتوفر علي أي قناة كرتونية أخري، وفيما يلي تردد قنوات الأطفال كوكي:

القمر الصناعي:: Nile-Sat

اسم القناة:: كوكي

التردد:: 10160

الاستقطاب:: H (أفقي)

معدل الترميز:: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة مودي الجديد 2021

شهد تردد قناة مودي 2021 الكثير من عمليات البحث في الآونة الأخيرة، ويرجع ذلك لكونها واحدةٌ من كُبري القنوات المتخصصة في مجال عرض الكرتون والأنيميشن.

تقوم القناة دوماً بعرض آخر أفلام الكرتون الجديدة المترجمة أو المدبلجة للمصرية أو العربية الفصحي، وفي بعض الأحيان تعرض كرتون توم وجيري، وفيما يلي تردد قناة مودي 2021 نايل سات الجديد:

القمر الصناعي:: Nile-Sat

اسم القناة:: مودي

التردد:: 11603

الاستقطاب:: H (أفقي)

معدل الترميز:: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة ميكي

تُعد قناة ميكي من أبرز تردد قنوات الأطفال نايل سات 2021 حيث أنها لازالت إلي يومنا هذا تتحصل علي عشرات الآلاف من المشاهدات يومياً بسبب برامجها الفريدة، وقدرتها علي عرض أحدث أفلام الكرتون أولاً بأول سواء (مدبلجة/مترجمة).

تقوم القناة كذلك بعرض أفلام الكرتون الدينية وبعضاً من البرامج التعليمية للأطفال لتعمل علي زيادة وعي وإدراك الطفل، وثقته بنفسه.

القمر الصناعي:: Nile-Sat

اسم القناة:: ميكي

التردد:: 11526

الاستقطاب:: H (أفقي)

معدل الترميز:: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة بطوط كيدز الجديد للأطفال 2021

إن كنت تبحث عن تردد قنوات الأطفال توم وجيري فإن قناة بطوط كيدز هي اختيارك الأمثل والوحيد لمثل هذا الاختيار.

كانت انطلاقة قناة بطوط كيدز منذ فترة قصيرة، إلا أنها تمكنت من تحقيق نجاح باهر وأكثر من رائع في وقت قياسي، مقارنةً مع قنوات ميكي ومودي وكوكي كيدز.

يرجع السبب لأنها تقوم يومياً بعرض أكبر قدر ممكن من حلقات المسلسل الكرتوني الشهير Tom And Jerry بشكل مستمر في أوقات مختلفة دون انقطاع. بجانب ذلك فهي تقوم بعرض أفلام الكرتون الجديدة والقديمة بشكل مدبلج سواء باللهجة المصرية أو اللغة العربية الفصحي.

القمر الصناعي:: Nile-Sat

اسم القناة:: بطوط كيدز HD

التردد:: 11594

الاستقطاب:: H (أفقي)

معدل الترميز:: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2021 نايل سات

يُعد تردد قناة طيور الجنة الجديد واحدٌ من أبرز تردد قنوات الأطفال على نايل سات 2021. إلي يومنا هذا لازالت قناة طيور الجنة منذ ظهورها متألقة دوماً وباستمرار، ويرجع ذلك لمحتواها الفريد، حيث أنها تعمل علي تقديم تجربة كاملة متكاملة للأطفال، بجانب أن كافة برامجها باللغة العربية.

تقوم القناة بعمل الأغاني ذات الرسائل الهادفة، وكذلك بعض البرامج التوضيحية للأطفال الصغار لتعليمهم التفرقة بين الصواب والخطأ. ومنها بعض البرامج التي تعمل علي زيادة الوعي والتنمية والإدراك لدي الأطفال.

القمر الصناعي:: Nile-Sat

اسم القناة:: طيور الجنة

التردد:: 11310

الاستقطاب:: V (رأسي)

معدل الترميز:: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

تردد قناة طيور بيبي الجديد 2021

قناة طيور بيبي هي إحدي القنوات التابعة لقناة طيور الجنة، إلا أنه قد تم إطلاقها خصيصاً لاستهداف الأطفال الصغار.

تحتوي القناة علي الكثير من الأناشيد سواء الكرتونية برسوم متحركة، أو التي يتم تمثيلها من قبل أطفال رائعين. تهدف لإيصال رسالة إلي الطفل ولكن بشكل مرح عصري.

القمر الصناعي:: Nile-Sat

اسم القناة:: طيور بيبي

التردد:: 11396

الاستقطاب:: V (رأسي)

معدل الترميز:: 27500

معامل تصحيح الخطأ: Auto

تردد قناة كراميش 2021 نايل سات

تم تغيير تردد قناة كراميش تزامناً مع تغيير الترددات وكذلك لعرض الصورة بجودات عالية، تحتوي القناة علي محتوي ضخم للأطفال، إذ أنها تتوفر علي (برامج تعليمية/ أناشيد وأغاني/ أفلام الكرتون الجديدة).

تمكنت قناة كراميش من احتلال مكانة كبيرة في قلوب الأطفال، بالطبع إنها تعمل علي محاكاة نفس طريقة طيور الجنة ولكن بشكل ونمط مختلف وقد تمكنت من النجاح في ذلك، ولهذا تبقي لكل قناة نكهتها وطعمها الخاص.