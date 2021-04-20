“حصري” أوامر ملكية بصرف 1.9 مليار ريال المكرمة الملكية شهر رمضان // أعرف أسماء المستفيدين

أعلنت اليوم وكالة الأنباء السعودية “واس”، عن صدور أوامر ملكية بصرف 1.9 مليار ريا،ل المكرمة الملكية شهر رمضان 1442 لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وتأتي هذه المكرمة ضمن سلسلة من الدعم الذي تقدمه المملكة لمواطنيها ومنها المساعدة المقطوعة وغيرها، ليدخل البهجة والسرور في نفوس الأسر المستحقة للصرف والمنطبق عليهم الشروط الموضوعة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتي كان ينتظرها الملايين من أصحاب الدخول البسيطة وكبار السن والعجزة، وهي مكرمة سنوية يأمر بها جلالة الملك كل عام تصرف خلال الشهر الفضيل تعرف على ألية الاستعلام وموعد الصرف.موعد صرف المكرمة الملكية شهر رمضان
لم تحدد حتى الآن وزارة الموارد البشرية موعد صرف المكرمة ونشرت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على تويتر شكر معالي الدكتور / أحمد سليمان الراجحي لجلالة الملك سلمان، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان على عطائهم السخي وتوجيهه بصرف 1.9 مليار ريال لمستفيدي ومستحقي الضمان الاجتماعي وطبقاً لأوامر الملك سلمان فأن الصرف سوف يكون خلال الساعات القليلة القادمة بعد أن وجه جلالته بسرعة الصرف.ألية الاستعلام عن المكرمة الملكية
- الدخول على الرابط الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- تسجيل رقم الطلب ورقم السجل المدني للمستفيد من الضمان.
- الضغط على زر بحث سوف تظهر نتيجة طلبك مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق.
من المعروف أن المكرمة تصرف وفق ضوابط وشروط سوف نعرضها في عدة نقاط وهي كالتالي.
- أن يكون المستفيد سعودي الجنسية ومقيم بصورة دائمة داخل الأراضي السعودية.
- السيدة الأجنبية المتزوجة من مواطن سعودي، أو الأرملة التي توفي زوجها السعودي.
- كل من بلغ سن الشيخوخة ولم يعد قادر على العمل أو من أصيب بعجز كلي أو جزئي.
- الأسرة التي ليس لها عائل وتشمل المطلقات وأبنائهم وكل أسرة هجرها عائلها.
- الأيتام الذي توفي والدهم ولم يعد لهم عائل سواء كانوا ذكور أو إناث.
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أعلنت اليوم وكالة الأنباء السعودية “واس”، عن صدور أوامر ملكية بصرف 1.9 مليار ريا،ل المكرمة الملكية شهر رمضان 1442 لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وتأتي هذه المكرمة ضمن سلسلة من الدعم الذي تقدمه المملكة لمواطنيها ومنها المساعدة المقطوعة وغيرها، ليدخل البهجة والسرور في نفوس الأسر المستحقة للصرف والمنطبق عليهم الشروط الموضوعة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتي كان ينتظرها الملايين من أصحاب الدخول البسيطة وكبار السن والعجزة، وهي مكرمة سنوية يأمر بها جلالة الملك كل عام تصرف خلال الشهر الفضيل تعرف على ألية الاستعلام وموعد الصرف.موعد صرف المكرمة الملكية شهر رمضان
لم تحدد حتى الآن وزارة الموارد البشرية موعد صرف المكرمة ونشرت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على تويتر شكر معالي الدكتور / أحمد سليمان الراجحي لجلالة الملك سلمان، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان على عطائهم السخي وتوجيهه بصرف 1.9 مليار ريال لمستفيدي ومستحقي الضمان الاجتماعي وطبقاً لأوامر الملك سلمان فأن الصرف سوف يكون خلال الساعات القليلة القادمة بعد أن وجه جلالته بسرعة الصرف.ألية الاستعلام عن المكرمة الملكية
- الدخول على الرابط الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- تسجيل رقم الطلب ورقم السجل المدني للمستفيد من الضمان.
- الضغط على زر بحث سوف تظهر نتيجة طلبك مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق.
من المعروف أن المكرمة تصرف وفق ضوابط وشروط سوف نعرضها في عدة نقاط وهي كالتالي.
- أن يكون المستفيد سعودي الجنسية ومقيم بصورة دائمة داخل الأراضي السعودية.
- السيدة الأجنبية المتزوجة من مواطن سعودي، أو الأرملة التي توفي زوجها السعودي.
- كل من بلغ سن الشيخوخة ولم يعد قادر على العمل أو من أصيب بعجز كلي أو جزئي.
- الأسرة التي ليس لها عائل وتشمل المطلقات وأبنائهم وكل أسرة هجرها عائلها.
- الأيتام الذي توفي والدهم ولم يعد لهم عائل سواء كانوا ذكور أو إناث.
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