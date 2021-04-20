إدارة بايدن توقف الإشارة للمهاجر بـ«أجنبى غير شرعى»

جدة - نرمين السيد - وحسبما أوضحت صحيفة "نيويورك ديلى نيوز" الأمريكية، كان المصطلح شائعًا خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، حيث ظهر بشكل متكرر فى تصريحات وبيانات إخبارية لهيئتى "الهجرة والجمارك" و"الجمارك وحماية الحدود".
وبحسب الصحيفة، قال تروى ميلر، القائم بأعمال مفوض مكتب الجمارك وحماية الحدود، فى مذكرة: "وضعنا لهجة ومثالاً لبلدنا وشركائنا فى جميع أنحاء العالم".
وأَضاف ميلر: "نطبق قوانين بلادنا مع الحفاظ على كرامة كل فرد نتفاعل معه، والكلمات التى نستخدمها مهمة، وستصون بشكل أكبر كرامة من هم فى عهدتنا".
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