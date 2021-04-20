الرئيس العراقى يطالب برقابة أممية على الانتخابات

جدة - نرمين السيد - وجاء فى بيان لرئاسة الجمهورية، إن "رئيس الجمهورية بحث مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، مستجدات الأوضاع فى العراق والمنطقة عبر اتصال هاتفي".
وأضاف أن "الاتصال أكد ضرورة ترسيخ الاستقرار وتعزيز جهود سيادة القانون وأهمية تخفيف حدة التوترات فى المنطقة وتجاوز الأزمات عبر الحوار".
كما لفت البيان الى أن صالح "أكد ضرورة العمل والتنسيق الفاعل والجاد بين الأمم المتحدة ومفوضية الانتخابات لتأمين الرقابة الأممية وضمان نزاهة العملية الانتخابية بما يساهم فى نجاحها".
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