وزير الاتصال الجزائرى: الانتخابات المقبلة موعد مهم فى بناء بلادنا

جدة - نرمين السيد - أكد عمار بلحيمر وزير الاتصال والناطق باسم الحكومة الجزائرية، إن وزارته ستعمل على تعبئة كل قواها لجعل الانتخابات التشريعية المبكرة، موعدا بارزا فى بناء الجزائر الجديدة.





وأضاف بلحيمر فى تصريحات له، "فى هذا الإطار، هناك ورشتان كبيرتان ستحشدان كل قوانا قبل حلول الانتخابات التشريعية فى 12 يونيو المقبل، وهما دعم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من جهة، وتكثيف المحتوى الوطنى المنتج فى الصحافة الإلكترونية وتنويعه من جهة أخرى".

وفيما يخص السلطة المستقلة للانتخابات، قال بلحيمر إن وزارته تعمل وفق الصلاحيات المخولة لها بموجب القانون، والتى ترتبط بشكل موثوق بتعزيز الديمقراطية وحرية التعبير وكذلك بتطوير الاتصال، مضيفا أن تحذيرات الوزارة المتكررة والأخوية من انتهاك قواعد أخلاقيات المهنة لا يمكن أن تحجب تمسك الغالبية العظمى من الصحفيين الجزائريين، بشكل واسع وعميق، بممارسة المهنة بشكل سليم وسلمي.

وأكد أن السلطة المستقلة للانتخابات بصفتها المشرف الرئيسي، فهى المسؤولة عن إعدادها وتنظيمها وإدارتها والإشراف عليها، وهو ما ينطوى فى جميع المراحل على عبء إعلامى واضح ستتحمله بكل سيادة ، بعيدا عن أى تدخل سواء كانا تنفيذيا او غيره.