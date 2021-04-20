مقتل 15 شخصا فى أعمال عنف عرقية بإثيوبيا

جدة - نرمين السيد - وأشارت المصادر إلى أن عشرات المنازل احترقت ونزح آلاف السكان منذ الأربعاء الماضى، ولجأ معظمهم إلى المدارس والملاعب.
وأعلن الجيش الإثيوبى الأحد، نشر قوات فى أمهرة للحد من أعمال العنف بين الأورومو والأمهرة، وهما الأكثر عددًا فى البلاد، بعد تجدد العنف.
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