البنتاجون: التعزيزات العسكرية الروسية قرب أوكرانيا أكبر من 2014

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لما نقلته وكالة "رويترز" الإخبارية، وصف المتحدث باسم البنتاجون الأمريكى، جون كيربى، التعزيزات العسكرية الروسية، قائلاً "إنها بالتأكيد أكبر مما كانت عليه فى 2014"، لكنه امتنع عن ذكر رقم محدد.

وأضاف متحدث البنتاجون، أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت تحركات القوات الروسية لأغراض تدريبية.