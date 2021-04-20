الاحتجاجات تجبر مدير وكالة الأنباء التونسية الموالى للنهضة على الاستقالة

جدة - نرمين السيد - أجبرت الاحتجاجات والاعتصامات بين الصحفيين مدير عام وكالة الأنباء التونسية الموالى لحزب "حركة النهضة" الإخوانى، والمعين حديثًا، على تقديم استقالته، حيث اعتبروا تعيينه يهدد استقلالية وكالة الأنباء الحكومية.





وحسبما ذكرت "فرانس برس"، وافق رئيس الحكومة هشام المشيشى، على استقالة كمال بن يونس، الذى جرى تعيينه فى مطلع أبريل الجارى، حسبما أفاد مسؤول التواصل فى رئاسة الحكومة.

وبعد إعلان استقالته، أعلنت النقابات التونسية رفع الاعتصام وتعليق الإضراب الذى كان مقررًا فى 22 أبريل الجارى.

وبحسب الوكالة، جاءت الاستقالة بعد تظاهرات واعتصامات نفذها الصحفيون العاملون فى الوكالة الذين اتهموا بن يونس، بأنه قريب جدًا من حزب النهضة ذى المرجعية الإسلامية المتشددة.

وخلال الاعتصام، تمكن بن يونس من دخول مقر الوكالة بالقوة مع أفراد من الأمن وسط صراخ الصحفيين المحتجين الذين نجحوا لأيام فى منعه من دخول مكتبه.

وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال صحفيون من الوكالة، إن الحكومة الإخوانية تحاول السيطرة على الإعلام العمومى "بتعيينات سياسية".

ونددت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين باقتحام الوكالة، معتبرة "أن إقحام البوليس فى الشأن الإعلامى هو تجاوز خطير ومرفوض على الإطلاق". كما استنكرت منظمة مراسلون بلا حدود "توغل الشرطة فى مقر الوكالة"، و"الاعتداء على الصحفيين".