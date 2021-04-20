“بشرية خير” الملك سلمان يأمر بصرف 1.9 مليار ريال لمستفيدي الضمان مكرمة رمضان 1442 فوراً

مكرمة رمضان 1442 والتي كان ينتظرها الملايين من مستفيدي الضمان الاجتماعي، اليوم الملك سلمان أبن عبد العزيز يصدر الأمر السامي بصرف 1.9 مليار ريال سعودي لمستفيدي الضمان الاجتماعي، ومن تنطبق عليهم الشروط الخاصة بالصرف موعد صرف المكرمة وهو الخبر الذي أستقبله السعوديون بفرحة كبيرة، وعبر وزير الموارد البشرية عن شكره لجلالة الملك وولي عهدة على الأمر بصرف المعونة الرمضانية عبر حساب الوزارة على تويتر، تأتي هذه المعونة لتخفيف الضغط على محدودي الدخل والأسر السعودية الفقيرة، والتي ليس لها عائل بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي سببتها جائحة فيروس كورونا المستجد، والاصطلاحات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة الآن.

موعد صرف مكرمة رمضان 1442

تعمل الآن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمراجعة كشوف المستحقين لصرف المكرمة، ومن تنطبق عليهم شروط الصرف، وقالت مصادر داخل الوزارة أنه سوف يتم تنفيذ الأوامر الملكية بصرف الدعم في أسرع وقت ممكن، لكي يدخل السرور والفرحة في نفوس السعوديون المستحقون للصرف.

ما هي المكرمة الملكية

هي مكرمة مليكية تصرف بأمر من الملك وهي إحدى برامج الدعم المتعددة، التي تقدمها الحكومة السعودية للفئات الأقل دخلاً داخل المملكة، تصرف المكرمة للمستفيد الأساسي والتابع بواقع 1000 ريال، للمستفيد الرئيسي و 500 ريال للتابع بهدف التيسير على المواطن الفقير خلال الشهر الفضيل، وتقدم المملكة العديد من برامج الحماية الاجتماعية من أجل تحقيق مستوى معيشه يليق بالمواطن السعودي وتوفر له حياة كريمة.

الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية.

تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة من المستفيد.

الضغط على زر استعلام.

يجب أن يكون المستفيد سعودي الجنسية ومقيم بصفة دائمة داخل المملكة. يجب أن يكون المستفيد من أصحاب الدخول البسيطة وفق الشروط المحددة من وزارة الموارد. تصرف المكرمة لمن بلغ سن الشيخوخة وللمصابين بعجز كلي أو جزئي. تصرف المكرمة لكل من ليس له عائل والنساء الأرامل لسعوديين، والنساء الأجانب من زوج سعودي توفاه الله. تصرف المكرمة الملكة للأيتام وأبناء الشهداء الذين ليس لهم عائل وكل من يستحق الصرف وفق شروط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي وضعت لائحة للصرف.

ألية صرف المكرمة الملكية 1442ما هي شروط صرف المكرمة الملكية 1442