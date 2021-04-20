"شتائم وشكاوى".. الوجه القبيح للوسط الفني على السوشيال ميديا

ليست تلك الصورة الجميلة المرتبة التي نراهم عليها ونتمنى أن نكون مثلها، شىء آخر نراه، صور أخرى تظهر و سلوكيات وألفاظ وشتائم تصل إلى حد " التراشق" نراها لنجوم ومشاهير على السوشيال ميديا، بسبب خلافات تحدث بينهم داخل الاستديوهات وخارجها، والسبب يترجمه المثل القائل " ما عدوك إلا ابن كارك".

في السطور التالية ترصد "دوت الخليج "، بعضاً من "خناقات" مشاهير الوسط الفني وأبطال الماراثون الرمضاني خلال الفترة الماضية في مصر، وكيف يري النقاد تأثيرها على العمل الفني ومستقبل هؤلاء الفنانين، فالي التفاصيل.

"آيتن وريهام" ..صراع مستمر

الممثلتان أيتن عامر وريهام حجاج كان لهما نصيب كبير من هذا الحضور الغريب للمشاهير على السوشيال ميديا، فقد تحولت حساباتهم الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية من الترويج والدعاية لأعمالهم الفنية إلى اشتباكات وتراشق وسجال وصل الى حد الشتائم.

آيتن وريهام بطلتا مسلسل " كل ما نفترق"، بدأ بينهما الخلاف بتدوينه من أيتن عامر على صفحتها في فيسبوك تلوح فيها بوجود خلافات مع ريهام، وبعد تلك التدوينه قررت آيتن عامر" كشف المستور واتهمت ريهام حجاج صراحة بالتدخل فى تفاصيل تخص مشاهدها بالمسلسل، وهو ما ردت عليه ريهام بقوة لدرجة دفعت وفاء عامر للدخول على خط الاشتباكات بينهما على وسائل التواصل الاجتماعي.

"زينة والسعدني".. مش كله بالحب

ومن "خناقة" آيتن وريهام، إلى الفنانة زينة التي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي من جديد، ولكن هذه المرة بخلافها مع الممثل أحمد السعدني، الذي يشاركها البطولة في مسلسل " كله بالحب"، حيث وصل الصراع بينهم لإعلان السعدني انسحابه من المسلسل عقب عرض أول حلقة، والتقدم بشكوى رسمية لنقابة المهن التمثيلية ضد شركة الإنتاج للتغيير في بنود العقد وتدخل زينة في المونتاج، وفق تصريحات السعدني.

رمضان وعمرو

وفي وقت سابق، أثار مسلسل “الملك " الذي يقوم ببطولته عمرو يوسف، جدلا كبيراً منذ بدء الإعلان عنه وظهور "برومو" له قبل شهر رمضان، حيث تحركت ضده موجة من الانتقادات، بعدما تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "بوستر" المسلسل، الأمر الذى دفع الشركة المنتجة إلى تأجيل عرضه لحين تفادي الأخطاء التي تحدث عنها الجمهور والنقاد.

وفي أثناء هذه الأزمة دخل الممثل محمد رمضان على الخط ليثير الجدل بالإعلان عن تجسيد دور أحمس في فيلم سينمائي سيعرض في عام 2023 معلقا في تصريح بأحد البرامج التلفزيونية: أن أحمس ملك لجميع المصريين، وقال ساخرا: "أحمس ده بتاعنا كلنا، هو خال الممثل الزميل؟" في إشارة لبطل العمل عمرو يوسف، وهو التصريح الذى دفع علا يوسف شقيقة الفنان عمرو يوسف، للدخول علي خط الصراع، و نشرت على "إنستغرام" ردا لاذعا في حق رمضان.

رحاب وباسم .. خلاف والصلح

وفي وقت سابق لهذه الخلافات التي تتعلق بأعمال رمضانية كانت هناك واقعة الخلاف بين بين الفنان باسم سمرة والفنانة رحاب الجمل بسبب فيلم "ديك العياط"، وهو الخلاف الذى دفع أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إلى إصدار قرار بوقفهما.

قصة الخلاف بدأت بمنشور للفنانة رحاب الجمل، على فيسبوك، يحمل عنوان "الممثل السكران"، ولم تكشف رحاب خلال المنشور من الممثل المقصود بـ"البوست"، ليرد عليها الفنان باسم سمرة قبل أن يتدخل أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية لعقد جلسة ودية انتهت بالصلح بينهما.

الخاسر الوحيد العمل الفني

وتعلق الناقدة الفنية سارة سراج، على المشادات المتكررة بين الفنانين عبر"السوشيال ميديا" قائلة: تضر بالعمل الفني وتنعكس بالسلب علي نفسية المتابعين وأراءهم حول هذا العمل والخاسر الوحيد في هذا الشجار هو العمل الفني.

وتابعت سارة في تصريحاتها لـ "دوت الخليج": التراشق بين الفنانين بهذه الطريقة ليس "بروبغاندا" (دعاية)، إنما في الحقيقة له نتيجة عكسية.

وأضافت أن بعض الفنانيين جعلوا "السوشيال ميديا" أداة لكسب دعم الجمهور علي حساب الطرف الآخر، فهناك بعض الفنانين الذين يقومون بتجنيد منصات إلكترونية لسب الطرف الآخر.

وختاما طالبت الناقدة الفنية سارة سراج بضرورة تفعيل دور نقابة المهن التمثيلية، والتدخل بشكل رسمي وإصدار قرارات رادعة، ووضع جزاءات مالية، وليس التدخل بعقد جلسات صلح.