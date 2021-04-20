وفى تصريحات لوكالة "فرانس برس" الإخبارية، قالت المتحدثة باسم السفارة ريبيكا روس، نقلا عن السفير: "أعتقد أنه من المهم التشاور مع زملائى الجدد فى إدارة جو بايدن فى واشنطن حول الوضع الحالى للعلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وروسيا".
وكانت موسكو أوصت، الأسبوع الماضى، السفير الأمريكى بالعودة إلى واشنطن "لإجراء مشاورات معمقة وجدية". كما كانت روسيا استدعت سفيرها لدى واشنطن أناتولى أنتونوف، منذ 17 مارس الماضى، لإجراء مشاورات، بعدما وصف الرئيس الأمريكى جو بايدن نظيره الروسى فلاديمير بوتين بأنه "قاتل".
وحسبما أفادت ريبيكا، أكد سوليفان أنه "سيعود إلى موسكو فى الأسابيع المقبلة، قبل انعقاد أى لقاء بين الرئيسين بايدن وبوتين"، وهو اللقاء الذى تشير إليه عدة تقارير منذ الأسبوع الماضى، بعدما قدم بايدن اقتراحًا حول هذا الشأن، وردت روسيا بأنها منفتحة له.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السفير الأمريكى لدى روسيا يعود إلى بلاده لإجراء مشاورات معمقة وجدية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.