السفير الأمريكى لدى روسيا يعود إلى بلاده لإجراء مشاورات معمقة وجدية

جدة - نرمين السيد - أعلنت السفارة الأمريكية فى موسكو، اليوم الثلاثاء، عودة السفير الأمريكى جون سوليفان الى الولايات المتحدة، هذا الأسبوع، لإجراء مشاورات على خلفية التوترات المتزايدة بين البلدين.





وفى تصريحات لوكالة "فرانس برس" الإخبارية، قالت المتحدثة باسم السفارة ريبيكا روس، نقلا عن السفير: "أعتقد أنه من المهم التشاور مع زملائى الجدد فى إدارة جو بايدن فى واشنطن حول الوضع الحالى للعلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وروسيا".

وكانت موسكو أوصت، الأسبوع الماضى، السفير الأمريكى بالعودة إلى واشنطن "لإجراء مشاورات معمقة وجدية". كما كانت روسيا استدعت سفيرها لدى واشنطن أناتولى أنتونوف، منذ 17 مارس الماضى، لإجراء مشاورات، بعدما وصف الرئيس الأمريكى جو بايدن نظيره الروسى فلاديمير بوتين بأنه "قاتل".

وحسبما أفادت ريبيكا، أكد سوليفان أنه "سيعود إلى موسكو فى الأسابيع المقبلة، قبل انعقاد أى لقاء بين الرئيسين بايدن وبوتين"، وهو اللقاء الذى تشير إليه عدة تقارير منذ الأسبوع الماضى، بعدما قدم بايدن اقتراحًا حول هذا الشأن، وردت روسيا بأنها منفتحة له.