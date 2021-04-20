دعوى قضائية تطالب جونسون آند جونسون بـ50 مليار دولار تعويضا

جدة - نرمين السيد - بدأت مقاطعات فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية، أمس الإثنين، النظر فى دعوى قضائية تتهم 4 شركات أدوية أسهمت فى انتشار وباء المواد الأفيونية فى الولايات المتحدة بالتسويق المضلل لأدويتها والتقليل من مخاطرها.





وحسبما أفادت وكالة "رويترز" الإخبارية، تتهم المقاطعات الأمريكية شركة "جونسون آند جونسون"، وتيفا للصناعات الدوائية، وإندو إنترناشونال، ووحدة أليرجان بشركة آبفى" بتأجيج أزمة مخدرات، ما أسفر عن وفاة ما يقرب من 500 ألف شخص بجرعات زائدة من المركبات الأفيونية على مدى عقدين.

وتطالب مقاطعات "سانتا كلارا، ولوس أنجلوس، وأورانج، ومدينة أوكلاند"، تلك الشركات بدفع أكثر من 50 مليار دولار للحد من الضرر العام الذى أحدثته، بالإضافة إلى فرض عقوبات عليها.

وقالت فيدلما فيتسباتريك، محامية المدعين، لقاضى المحكمة العليا بمقاطعة أورانج، إن سبب القضية الإرث المميت الذى تركته الشركات نتيجة ترويج المسكنات الأفيونية لعلاج الألم المزمن، ما أدى إلى جبل من الحبوب المسببة للإدمان التى أغرقت الولاية والبلاد.

وأضافت المحامية الأمريكية: "ستظهر الدلائل أن هذه الشركات كلها كانت تعلم ما سيحدث، وأن مركباتها الأفيونية ستتسبب فى عبء الإدمان الساحق، وتناول جرعات زائدة، والموت الذى شهدته كاليفورنيا وشعبها".

فيما رد محامو الدفاع عن الشركات، بأن عقاقير هذه الشركات لم تكن إلا جزءًا صغيرًا من سوق المواد الأفيونية، وبتحذير الأطباء من مخاطرها، وبأنه لا يمكن إثبات أنها وراء الأزمة الصحية.

وقال كولى جيمس، محامى شركة تيفا: "لن تسمع من طبيب واحد أنه تعرض لتضليل".

وبحسب الوكالة، هناك أكثر من 3.300 دعوى قضائية مماثلة بسبب أزمة المواد الأفيونية على مستوى البلاد. فيما أحيلت دعوى واحدة فقط إلى المحكمة فى قضية المركبات الأفيونية، وفازت بها ولاية أوكلاهوما فى 2019 بحكم قضائى بـ 465 مليون دولار ضد شركة "جونسون آند جونسون"، ومازال الحكم قيد الاستئناف.