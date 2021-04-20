إيران ترحب بالوساطة العراقية مع الرياض

جدة - نرمين السيد - أعرب السفير الإيرانى لدى بغداد، ايرج مسجدى، عن ترحيب بلاده بالوساطة العراقية بين طهران والرياض، "لتقريب وجهات النظر بين إيران والعالم العربى، من أجل تخفيف حدة التوتر بالمنطقة".





وحسبما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا"، قال السفير الإيرانى فى معرض تعليقه على أنباء الوساطة العراقية بين طهران والرياض، إن بلاده "ترحب بتحرك العراق لتعزيز العلاقات والتعاون بين دول المنطقة، وتشجعه على لعب هذا الدور وبذل هذه المساعى". وقال مسجدى فى مقابلة مع الوكالة الإيرانية الرسمية: "مستعدون للجلوس إلى طاولة الحوار مع البلدان التى نختلف معها، أو تلك التى انقطعت علاقاتنا معها، سواء داخل إيران، أو على الأراضى العراقية، أو فى أى بلد آخر"، حسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم". واعتبر سفير طهران لدى العراق، أن الظروف تبدو حاليًا مؤاتية "لحل المشاكل بين ايران وبعض بلدان المنطقة".

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