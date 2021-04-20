ليبيا: إعلان حالة القوة القاهرة بميناء الحريقة النفطى

جدة - نرمين السيد - أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط فى ليبيا، مساء أمس الإثنين، فرض حالة القوة القاهرة بميناء الحريقة النفطى وتوقف عمليات إنتاج وتصدير شحنات النفط الخام عبر الميناء، بسبب رفض مصرف ليبيا المركزى تسييل ميزانية قطاع النفط لشهور طويلة.





وفى بيان لها، قالت المؤسسة الليبية للنفط، إن "هذا الأمر أدى إلى تفاقم مديونية بعض الشركات، وعلى رأسها شركة الخليج العربى للنفط، مما أفقدها القدرة على الوفاء بالتزاماتها المالية والفنية، واضطرها لتخفيض إنتاج البلاد من النفط الخام بحوالى 280 ألف برميل يوميًا".

وبحسب موقع صحيفة "الوسط" الليبية، اعتبرت المؤسسة أن ما يحدث قد يؤدى إلى فقدان الدولة لتوازنها الاقتصادى، والرجوع بها إلى المربع الأول حيث الإغلاقات وتدنى الإيرادات.

وذكرت المؤسسة، الجميع بأن ما يقوم به المصرف المركزى هو القفز على الجهود الاستثنائية التى قام بها العاملون بقطاع النفط لمعاودة الإنتاج لمستوياته السابقة، مؤكدين أن ذلك لأغراض لا تخدم مصلحة الاقتصاد الوطنى.

وكان أحمد العريبى، المسؤول الإعلامى بشركة الخليج العربى الليبية للنفط، قد أعلن أول أمس الأحد، أن الشركة أوقفت الإنتاج فى الحقول التابعه لها جميعًا فى البلاد، لأسباب فنية وتراكم الديون ونقص قطع الغيار وغيرها، وعدم الإيفاء ببنود الميزانية المعتمدة منذ سبتمبر الماضى لعام 2020، وكذلك لعام 2021 لعدم دفع المرتبات منذ سبتمبر الماضى.