“استعلم الآن” دخول نظام نور Noor التعليمي بحساب ولي الأمر لنشر نتائج المرحلة الابتدائية

استعلم الآن// نظام نور Noor التعليمي بحساب ولي الأمر عن نتائج الاختبارات النهائية للمرحلة الابتدائية، في هذه الأيام ازداد البحث عن كيفية بيان نتيجة الامتحانات النهائية لطلاب المرحلة الابتدائية عام 1442هـ، وذلك عن طريق اللينك الخاص بنظام نور التعليمي، وفي هذا المقال سوف نقدم لكم كل ما يخص نتائج الامتحانات النهائية للنصف الثاني من العام الدراسي 1442هـ، وطرق الاستعلام عن النتائج.

بيان نتائج الامتحانات النهائية

ومن حين انتهاء الامتحانات النهائية لطلبة المرحلة الابتدائية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، تم ظهور نتائج هذه الامتحانات للنصف الثاني من العام الدراسي 1442هـ، وسوف يتم بداية ظهورها من اليوم إلى نهاية الأسبوع القادم، وهذا الميعاد يختلف بين كل المدارس، ونتمنى إلى جميع أبنائنا وبناتنا الطلاب في المرحلة الابتدائية أن يوفقهم الله، وأن يجعل مجهودهم نتيجته النجاح والتفوق.

وقد كانت بداية الامتحانات النهائية لصفوف المرحلة الابتدائية يوم الثلاثاء الفائت أول يوم من شهر رمضان المبارك، وستنتهي في 7 من شهر رمضان الكريم، وهذا للصف الرابع، والصف الخامس، والصف السادس من المرحلة الابتدائية، آملين لهم كل النجاح والتفوق في اختباراتهم.

ميعاد ظهور النتائج للمرحلة الابتدائية

يختلف ميعاد ظهور نتائج الامتحانات النهائية للمرحلة الابتدائية وذلك حسب تحديث نظام نور التعليمي بين كافة المدارس، وهذا يكون معتمد على بعض العوامل، ومن هذه العوامل:

الإنجاز في تصحيح أكبر عدد من أوراق الامتحانات.

الإنجاز في تسجيل درجات الامتحانات.

عدد الهيئة العاملة في التدريس بالمدرسة.

وعن تجربة فإن أغلب المدارس بالمملكة العربية السعودية، تظهر نتائج امتحانات النهائية الخاصة بها، في نظام نور التعليمي خلال مدة تصل إلى اليوم الثاني إلى ثلاثة أيام من بعد وقت انتهاء الامتحانات، ومن الممكن أن تصل هذه المدة إلى أسبوع كامل حتى تظهر النتائج، ومن الممكن أن تحصل عليها إلكترونيًا بكل سهولة، وذلك عبر نظام نور التعليمي.

كيف استعلم عن نتائج المرحلة الابتدائية في نظام نور التعليمي بالرابط

حتى يمكنك أن استعلم عن نتائج الاختبارات النهائية للمرحلة الابتدائية بنظام نور في مدارس المملكة العربية السعودية، يمكنكم متابعة هذه الخطوات الآتية:

أولًا يتم الانتقال إلى الموقع الرئيسي في نظام نور التعليمي.

يتم إدخال رقم الهوية للمواطنين السعوديين، أو رقم الإقامة للمقيمين بالمملكة، في خانة “ اسم المستخدم ” عبر صفحة تسجيل الدخول.

” عبر صفحة تسجيل الدخول. ثم يتم إدخال كلمة المرور الخاصة بالطالب في خانة “ كلمة المرور “.

“. ثم يتم إدخال كود التحقق الظاهر في الشاشة الرئيسية في خانة “ كود التحقق “.

“. يتم النقر على خانة “ تسجيل الدخول “.

“. سيتم الانتقال إلى الشاشة الرئيسية التابعة للمستخدم.

في القائمة الظاهرة أسفل الشاشة يتم اختيار “ إشعار بنتيجة الطالب “.

“. يتم اختيار المرحلة الدراسية الابتدائية الخاصة بالطالب.

ثم يتم اختيار الفصل الدراسي الثاني.

يتم النقر على خانة “بحث” وسوف تظهر النتيجة الخاصة بالطالب.

وتعتبر الاختبارات النهائية بالتوقيتات الجديدة لها تزامنا مع الدروس اليومية على منصة مدرستي من أفضل التوقيتات على الإطلاق تزامنا مع ساعات الصيام في رمضان، حيث قام الطلاب بالمطالبة بتأجيل أو تبكير مواعيد الاختبارات النهائية لجميع المراحل الدراسية الابتدائية والمتوسطة والثانوية مما استدعى وزارة التربية والتعليم بتغيير المواعيد المقررة للدروس على مدرستي وتغيير الجدول وأيضا تغيير توقيتات الاختبارات الإلكترونية، لحين انتهاء اختبارات المرحلة الابتدائية بالسادس من رمضان.