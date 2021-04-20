مصر.. خطوة عملاقة على طريق "التلقيح" ضد كورونا

قالت وزارة الصحة، الثلاثاء، إن مصر اتفقت على شراء 20 مليون جرعة من لقاح مضاد لكوفيد-19 تنتجه شركة سينوفارم الصينية، ومن المتوقع أن تتسلم الدفعة الأولى والتي تشمل 500 ألف جرعة هذا الشهر.

ويعزز الاتفاق جهود التطعيم في مصر التي يبلغ عدد سكانها نحو مئة 100 نسمة، ولم تتلق حتى الآن سوى ما يزيد قليلا عن 1.5 مليون جرعة من لقاحي سينوفارم وأسترازينيكا. وفي وقت سابق هذا الشهر قالت مصر إنها تستعد لإنتاج 80 مليون جرعة من لقاح تنتجه شركة سينوفاك الصينية.

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